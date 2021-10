PER LA RUBRICA “LEGGERE TRA LE RIGHE”, OGGI IL PEZZULLO CON CUI MAURIZIO COSTANZO, GIA’ CONSULENTE DI VIRGINIA RAGGI PER LA COMUNICAZIONE, RIVELA DI VOTARE PER GUALTIERI - “SE DOVESSE RISULTARE ELETTO GUALTIERI, MI PIACEREBBE CONSIGLIARGLI DI RILANCIARE I QUARTIERI COME PICCOLE CITTÀ. CON IL PROPRIO TEATRO, I PROPRI CINEMA, I LUOGHI D'INCONTRO. SEMPRE A GUALTIERI VORREI DIRE DI TORNARE A FARE, A PIAZZA SAN GIOVANNI, IL FESTIVAL DELLA CANZONE ROMANA” - GUARDA UN PO', COSTANZO NON NOMINA MAI MICHETTI…