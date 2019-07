AVVISO AI NAVIGATI: NESSUNO IN AMERICA TROVA ''SHOCKING'' LA FOTO DI GABE NATALE BENDATO IN CASERMA. SOTTO AL TWEET DELLA CNN, CHE QUALCUNO HA PERCEPITO COME LA PIÙ GRANDE VERGOGNA NAZIONALE DEL SECOLO, I COMMENTI DEGLI AMERICANI SONO PERLOPIÙ DI QUESTO TIPO: ''MA QUALE SHOCK, QUELLI HANNO UCCISO CON 11 COLTELLATE UN POVERO AGENTE, QUA METTIAMO I BAMBINI NELLE GABBIE AL CONFINE, SPARIAMO A VISTA E TORTURIAMO I SOSPETTI, E CI DOVREMMO INDIGNARE PER UNA BENDA?''

I commenti, leggere i commenti. (Nessuno trova “shocking” la foto) https://t.co/M3sqcImlXD — nunzia penelope (@nunziapenelope) 28 luglio 2019

DAGONEWS

Come twitta Nunzia Penelope, sotto alla famigerata foto di Gabe Natale bendato pubblicata da CNN con l'aggettivo ''shocking'', i commenti degli americani sono quasi tutti di senso contrario: ma quale shock, quello ha appena ucciso (in realtà avrebbe aiutato a uccidere) un agente delle forze dell'ordine con 11 coltellate, qua in America mettiamo i bambini nelle gabbie al confine, torturiamo i sospetti, e ci impressioniamo per una benda? Negli USA un ''cop-killer'' sarebbe stato falciato da una sventagliata di proiettili, e se fosse arrivato vivo all'arresto, avrebbe ricevuto botte e strattonamenti.

GABE NATALE

Qui sotto trovate alcuni dei commenti americani. Ovviamente dopo il tweet di Penelope sono arrivati gli italiani a confermare l'indignazione e lo shock, la vergogna e gli articoli del codice di procedura penale. Il punto è sempre quello: preda del nostro provincialismo, mentre neanche era finita la camera ardente del povero Cerciello Rega, il principale problema italiano era diventato la brutta figura in apertura della CNN. E capisci perché Salvini, prima di tutto questo, ha fatto quel tweet su chi è la vera vittima…

This is nothing compared to children being locked in cages at Border Crossings. Let's have some balance.

What’s shocking is they stabbed an officer and took his life!!!!!!!!!!!

Shocking? Did you use ‘shocking’ when you wrote about the murder?

He went to another country and killed a cop. They are not going to be nice.

Why is it shocking exactly? He stabbed a man 8 times

Why is it shocking ?? If he was in America he would have been gunned down mercilessly by the police

mario cerciello rega