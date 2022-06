“IL GOVERNO NON PUÒ ESSERE COMMISSARIATO” – IN VISTA DELL’APPUNTAMENTO DI DOPODOMANI AL SENATO PALAZZO CHIGI NON ESCLUDE UNA MEDIAZIONE CON I GRILLINI SULLA RISOLUZIONE PER L’UCRAINA - IL PD LAVORA A UN COMPROMESSO (SULLE ARMI NON CI SARÀ NULLA) MA E' SEMPRE PIU' IN ROTTA CON CONTE – AL NAZARENO MONTA IL MALCONTENTO: “È VERGOGNOSO CHE I 5 STELLE TENGANO IL LORO CONGRESSO SULLA CRISI INTERNAZIONALE PIÙ IMPORTANTE DEGLI ULTIMI 30 ANNI”