ABBIAMO PERSO SPERANZA – BELPIETRO: "ESISTE ANCORA UN MINISTRO DELLA SALUTE IN ITALIA? DA GIORNI ATTENDIAMO CHE IL RESPONSABILE DELLA SANITÀ CHIARISCA IL GIALLO DEL RAPPORTO SUL NOSTRO PAESE REDATTO E POI CENSURATO DALL'OMS" – "IN QUELLA RELAZIONE CI POTREBBE ESSERE LA CHIAVE PER CAPIRE CHE COSA SIA SUCCESSO IN ITALIA DA QUANDO SI È DIFFUSO IL CORONAVIRUS. SAREBBE DECISIVO COMPRENDERE CHI ABBIA DECISO DI FARLO SPARIRE PER PRESENTARE AGLI ITALIANI UNA REALTÀ EDULCORATA"