UN MATRIMONIO IN BIANCO - L’UNICA REGIONE IN CUI L'ACCORDO PD-M5S E' ANDATO A BUON FINE È LA LIGURIA (CON POCHE CHANCE DI SUCCESSO) – GLI EX RENZIANI RIMASTI NEL PD PUNTANO A UN NUOVO CONGRESSO: SE ZINGARETTI ENTRA NEL GOVERNO COME MINISTRO NEL RIMPASTO, SI APRE UN’AUTOSTRADA PER BONACCINI – A SETTEMBRE IL SEGRETARIO DEM RISCHIA DI FINIRE AI GIARDINETTI SE PRENDE LA SCOPPOLA ALLE REGIONALI E SE I GRILLINI VINCONO IL REFERENDUM. E SE I DEM PERDONO LA TOSCANA...