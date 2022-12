GIORNI BOLLENTI PER “LA DUCE” - OLTRE AL MACIGNO DELLA RIFORMA DEL MES, CHE HA SPACCATO IL GOVERNO, GIOVEDÌ 15 GIORGIA MELONI VOLERÀ A BRUXELLES PER IL CONSIGLIO EUROPEO CHE DEVE DECIDERE SE SBLOCCARE O MENO IL PIANO PNRR PER L’UNGHERIA. PER “IO SO’ GIORGIA” UN VOTO A FAVORE DI ORBAN VORREBBE DIRE METTERSI CONTRO L’ASSE FRANCIA-GERMANIA E DARSI LA ZAPPA SUI PIEDINI PER IL FUTURO DEL NOSTRO TRABALLANTE PNRR - NON SOLO: IL CONSIGLIO EUROPEO SARÀ UN’OCCASIONE PER RICUCIRE CON MACRON DOPO LO SCAZZO SUI MIGRANTI. SU CONSIGLIO/ORDINE DI MATTARELLA, LA DUCETTA HA DATO UN SEGNO DI PACE ALLA FRANCIA TAPPANDO LA BOCCA DI SALVINI E COSTRINGENDO PIANTEDOSI A...