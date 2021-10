BANG! BANG! – GLI STATI UNITI STANNO CREANDO UN UFFICIO DI SPIONAGGIO CHE SI OCCUPERÀ ESCLUSIVAMENTE DELLA CINA – PECHINO HA SORPASSATO NEL CAMPO TECNOLOGICO GLI USA E BIDEN NON CI STA: ORA VUOLE INFILARE IL NASO NEGLI AFFARI DEL DRAGONE E IL DIRETTORE DELLA CIA, WILLIAM BURNS CALA L’ASSO: “RAFFORZERÀ IL NOSTRO LAVORO COLLETTIVO SULLA PIÙ IMPORTANTE MINACCIA GEOPOLITICA” – DAL 2010 I CINESI HANNO FATTO FUORI UNA VENTINA DI FONTI TANTO CHE SI ERA PENSATO A UNA TALPA ALL’INTERNO DELL’INTELLIGENCE STATUNITENSE…

Giuseppe Gagliano per "www.notiziegeopolitiche.net"

Il governo cinese ha sistematicamente distrutto le reti di spionaggio della Central Intelligence Agency (Cia) nel paese a partire dal 2010, uccidendo o imprigionando più di una dozzina di fonti per due anni e paralizzando la raccolta di intelligence per anni. Secondo il New York Times, i funzionari americani hanno descritto la violazione dell’intelligence come una delle peggiori degli ultimi decenni. Alcuni erano convinti che una talpa all’interno della CIA avesse tradito gli Stati Uniti, altri credevano che i cinesi avessero violato il sistema segreto utilizzato dall’agenzia per comunicare con le sue fonti straniere.

Dalle ultime settimane del 2010 fino alla fine del 2012, secondo ex funzionari americani, i cinesi hanno ucciso almeno una dozzina di agenti della CIA, ad oggi hanno ucciso o imprigionato da 18 a 20 fonti.

Ma l’agenzia, ora guidata da William J. Burns, sembra stia prendendo una nuova svolta.

Secondo un comunicato stampa diffuso giovedì, la CIA ha annunciato la creazione di un nuovo gruppo che si concentrerà esclusivamente sulla Cina e sulle sfide strategiche poste da Pechino. La CIA ha affermato che il China Mission Center è stato formato “per affrontare la sfida globale posta dalla Repubblica Popolare Cinese che attraversa tutte le aree di missione dell’agenzia”. Il gruppo, uno dei numerosi centri di missione gestiti dalla CIA, terrà riunioni settimanali a livello di direttore intese a coordinare meglio la strategia dell’agenzia nei confronti della Cina.

“Affronterà questioni globali critiche per la competitività degli Stati Uniti – ha affermato la nota CIA, – come le tecnologie emergenti, la sicurezza economica, i cambiamenti climatici e le sfide sanitarie”.

Il direttore della CIA, William Burns, ha affermato che il nuovo centro di missione “rafforzerà ulteriormente il nostro lavoro collettivo sulla più importante minaccia geopolitica che affrontiamo nel 21mo secolo, un governo cinese sempre più ostile”.

“Nel corso della nostra storia, la CIA si è fatta avanti per affrontare qualunque sfida ci si presentasse”, ha detto Burns in una dichiarazione giovedì. “E ora di fronte alla nostra prova geopolitica più dura in una nuova era di grandi rivalità di potere, la CIA sarà in prima linea in questo sforzo”.

Allo stesso tempo, altre due aree tradizionalmente ad alta priorità non saranno più autonome, piuttosto saranno parte delle loro regioni: i centri di missione di Iran e Corea saranno raggruppati rispettivamente nel Centro missionario del Vicino Oriente e nel centro dell’Asia orientale e del Pacifico, CNN segnalato. Il Korea Mission Center era stato creato nel 2017 per rispondere alle minacce nucleari e missilistiche della Corea del Nord.

“Ciò riflette davvero la natura regionale di quei problemi in molti modi”, ha detto l’alto funzionario della CIA, mentre “la Cina è davvero globale”. Il funzionario ha rifiutato di dire chi avrebbe guidato i due nuovi centri di missione. La dichiarazione della CIA riportava che il vicedirettore David Cohen avrebbe supervisionato l’attuazione.

