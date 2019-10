BANNON, SPARANE UN’ALTRA – L’EX STRATEGA DELLA CASA BIANCA È CONVINTO CHE HILLARY CLINTON CORRERÀ NUOVAMENTE PER LA CASA BIANCA NEL 2020: “È COME NEGLI SCACCHI: I DEMOCRATICI SONO PRONTI A SACRIFICARE UNA TORRE PER ABBATTERE UN RE. GETTERANNO VIA BIDEN PER SCONFIGGERE TRUMP E SPERANO CHE ELIZABETH WARREN O PERSINO HILLARY CLINTON…” (VIDEO)

DAGONEWS

steve bannon 2

Hillary Clinton correrà di nuovo per la Casa Bianca nel 2020? La previsione, a dir vero poco realistica, è stata fatta l’ex stratega di Donald Trump, Steve Bannon che sostiene che i democratici sono pronti a sacrificare Joe Biden per l’impeachment di Trump.

hillary clinton 2

Bannon ha affermato che dopo che Biden sarà fuori dai piedi, i democratici sposteranno il loro sostegno su un altro candidato, incluso Hillary Clinton indicato come uno dei possibili sostituti. Una tesi sostenuta dall’ex stratega che sostiene come le ospitate in tv della Clinton non sono casuali.

Parlando con Fox Business ha detto: «È come negli scacchi: sono pronti a sacrificare una torre per abbattere un re. Getteranno Biden per arrivare a Trump e sperano che Elizabeth (Warren) o persino Hillary Clinton o [Michael] Bloomberg o qualche centrista entrino nella competizione».

hillary clinton e la figlia presentano il libro

Intervistato da Trish Regan sul perché crede che Clinton entrerà di nuovo in gara, ha indicato il suo programma mediatico come la pistola fumante. In realtà Clinton sta attualmente facendo un “tour” sulle reti televisive per parlare del libro “The Book of Gutsy Women” che ha scritto con la figlia Chelsea.

