BASSETTI SI SENTE GIÀ IL NUOVO DRAGHI - L'INFETTIVOLOGO CHE "AMA FOLLEMENTE" IL SUO LAVORO (E SE STESSO) CONFIDA LE SUE AMBIZIONI A "OGGI": "LA POLITICA? NO, NON MI CANDIDEREI MAI PER IL SENATO E LA CAMERA. MA SE UN DOMANI CI FOSSE UNA POSSIBILITÀ DI FARE QUALCOSA DI UTILE, COME TECNICO, AL GOVERNO..."

Anticipazione da "Oggi"

COPERTINA OGGI 27 GENNAIO 2022

«La politica? No: non mi candiderei mai per il Senato e la Camera. Amo follemente il mio lavoro. Ma se un domani ci fosse una possibilità di fare qualcosa di utile, come tecnico, al governo...».

L'infettivologo genovese Matteo Bassetti racconta a OGGI il suo impegno contro la pandemia e i superbatteri. E aggiunge che servono nuovi criteri per la pandemia: «Non è come nella primavera 2020: adesso in intensiva il 40% dei pazienti non entra con la polmonite. Ma se è positivo, anche se asintomatico, e muore, finisce tra i morti per Covid. Non lo è».

