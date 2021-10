5 ott 2021 20:22

BASTA IMPRESENTABILI - IL “RADAR” DI SWG, CHE ANALIZZA IL VOTO DELLE AMMINSTRATIVE PER ETÀ E PER MOTIVAZIONE: A PESARE SULLA SCELTA SOPRATTUTTO COMPETENZA E SERIETÀ - A ROMA ENRICO MICHETTI PREVALE TRA GLI OVER-54, CALENDA TRA I LAUREATI, GUALTIERI E RAGGI TRA I GIOVANI. IL 64% DELLE PERSONE CON BASSA SCOLARITÀ HA DECISO DI NON VOTARE - APPUNTI PER IL BALLOTTAGGIO: L’ELETTORATO DI CALENDA È POLITICAMENTE TRASVERSALE, MA CON UNA FORTE CONCENTRAZIONE NEL CENTROSINISTRA