19 mar 2024 12:07

BASTA QUERELE TEMERARIE! A TORINO UN POLITICO È STATO CONDANNATO A UN ANNO E QUATTRO MESI DI RECLUSIONE PER AVER PRESENTATO UNA QUERELA INFONDATA NEI CONFRONTI DI UN GIORNALISTA – FABRIZIO BERTOT, EX EUROPARLAMENTARE DI FRATELLI D'ITALIA, AVEVA DENUNCIATO IL CRONISTA DELLA “STAMPA”, GIUSEPPE LEGATO, PER UN ARTICOLO DEL 2022 IN MERITO A UN’INCHIESTA SULLA ‘NDRANGHETA – LEGATO ERA STATO ARCHIVIATO PER CORRETTEZZA DEL SERVIZIO, MA AVEVA APERTO D’UFFICIO UN PROCEDIMENTO PER CALUNNIA CONTRO BERTOT…