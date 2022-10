BATTAGLIONE RAZOV! – L’AMBASCIATORE RUSSO IN ITALIA, SERGEI RAZOV, OSPITE DI BRUNO VESPA A “PORTA A PORTA”, CONTINUA A PRENDERCI PER IL CULO SUI REFERENDUM FARSA NEI TERRITORI OCCUPATI: “NON C’È STATA ALCUNA ANNESSIONE, NOI LA CHIAMIAMO ADESIONE” - POI DECIDE DI IMPARTIRCI UNA LEZIONCINA DI LIBERTÀ DI STAMPA: "I GIORNALI ITALIANI SONO PIENI DI FAKE NEWS" - “NON C’È ALCUNA MINACCIA E ALCUN RICATTO NUCLEARE DA PARTE DELLA RUSSIA”. ALLORA SIAMO TRANQUILLI...

SERGEY RAZOV BRUNO VESPA

1 - RAZOV, NESSUNA MINACCIA NUCLEARE DALLA RUSSIA

(ANSA) - "Non vi è alcuna minaccia e alcun ricatto nucleare da parte della Russia. Vladimir Putin il 30 settembre ha detto che difenderemo il nostro territorio con tutte le nostre forze a disposizione. Tutto il resto sono speculazioni dei partner occidentali e dei media". Lo ha detto l'ambasciatore russo in Italia Sergey Razov a Porta a Porta, nel corso della registrazione della puntata che andrà in onda stasera su Rai 1. (ANSA).

SERGEY RAZOV BRUNO VESPA 1

2 - RAZOV, NESSUNA ANNESSIONE DOPO REFERENDUM, È STATA UN'ADESIONE

(ANSA) - "Non c'è stata alcuna annessione, noi la chiamiamo adesione". Lo ha detto l'ambasciatore russo in Italia Sergey Razov a Porta a Porta, nel corso della registrazione della puntata che andrà in onda stasera, a proposito delle regioni ucraine dove si sono svolti i referendum. Razov ha aggiunto che "secondo le carte Onu è sancito il principio della possibilità di autodeterminazione dei popoli, che hanno votato un referendum democratico, ed il 99% si è espresso per l'adesione". Inoltre, "per 8 anni sono morte migliaia di persone nel Donbass", ha aggiunto.

sergey razov a piazzale clodio 1

3 - UCRAINA: RAZOV, GIORNALI ITALIANI PIENI DI FAKE NEWS ROMA

(LaPresse) - "Ogni giorno sfoglio i principali giornali italiani e le fake news sono la cosa più leggera di quanto viene pubblicato". Lo ha detto l'ambasciatore russo in Italia, Sergey RAZOV, a Porta a Porta. EST NG01 acp/jlf 061840 OTT 22

PUTIN FIRMA I TRATTATI DI ANNESSIONE DEL DONBASS vladimir putin sergey razov a piazzale clodio 5