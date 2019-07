DI BATTISTA ATTACK! - "DA QUALCHE GIORNO NON SI STA PARLANDO DI ONG. LO SHOW DELL'IMMIGRAZIONE DOVE TUTTI RECITANO LA LORO PARTE COSTRINGENDO GLI AFRICANI AL RUOLO DI COMPARSA, PER QUALCHE ORA SI È FERMATO. OLTRETUTTO SALVINI IL BUGIARDO È IMPEGNATO A MENTIRE (LA SUA DIFESA SUL CASO RUSSIA-SAVOINI È RIDICOLA)…”

di battista

Ansa

"Da qualche giorno non si sta parlando di Ong. Lo show dell'immigrazione dove tutti recitano la loro parte costringendo gli africani al ruolo di comparsa, per qualche ora si è fermato. Oltretutto Salvini il bugiardo è impegnato a mentire (la sua difesa sul caso Russia-Savoini è ridicola). Fino a quando il diritto ad emigrare verrà considerato più importante del diritto a non emigrare l'impero mediatico-finanziario-liberista trionferà. E morirà l'Africa". Lo scrive Di Battista in un post su Fb in cui cita anche il caso dei fondi russi alla Lega

