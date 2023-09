BATTITO D’HALEY - I GRANDI DONATORI REPUBBLICANI HANNO SCELTO UN NUOVO CAVALLO SU CUI PUNTARE PER LE PRIMARIE: NIKKI HALEY, EX GOVERNATRICE DEL SUD CAROLINA, CHE I SONDAGGI DANNO VINCENTE IN UN EVENTUALE SCONTRO CON BIDEN. IL PROBLEMA, PER LA SIGNORA, È ARRIVARCI, VISTO CHE GLI ELETTORI DEL GRAND OLD PARTY STANNO CONVINTAMENTE CON DONALD TRUMP (SOLO I GIUDICI POSSONO METTERLO FUORI GIOCO)

Traduzione dell’articolo di Alexandra Ulmer and Gram Slattery per Reuters

nikki haley

Nikki Haley sembra essere uno dei maggiori beneficiari della vacillante campagna del governatore della Florida Ron DeSantis: un sempre maggior numero di finanziatori dicono di guardare con maggiore attenzione alla sua candidatura come alternativa a Donald Trump.

Reuters ha parlato con quattro finanziatori e una fonte vicina a un importante donatore che sono rimasti impressionati dall'ex governatore della Carolina del Sud e ambasciatore degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite nel primo dibattito presidenziale repubblicano di agosto e che si sono detti propensi a fare donazioni se dovesse continuare a rafforzarsi come candidato.

Si guarderà al secondo dibattito, che si terrà stasera in California, tra coloro che sono in lizza per conquistare la nomination del partito a correre per la presidenza nelle elezioni del 2024. DeSantis, un tempo visto come il più temibile sfidante dell'ex presidente Trump, ha faticato a prendere forza tra passi falsi e attacchi incessanti di Trump alla sua candidatura. Nonostante le difficoltà della sua campagna, ha mantenuto il sostegno di alcuni importanti donatori.

ron desantis

[…] Dei cinque donatori che guardano a Haley, tre finora si sono ampiamente ritirati dalla campagna, mentre uno ha finanziato DeSantis e un altro lo ha sostenuto senza fare donazioni.

Un donatore repubblicano, che ha pagato più di un milione di dollari per aiutare la candidatura presidenziale di DeSantis, ha dichiarato a Reuters di dubitare che DeSantis possa vincere e di essere ora aperto a Haley, 51 anni, che sta facendo una campagna come falco della politica estera, sottolineando la sua relativa giovinezza rispetto al 77enne Trump.

"Fino al primo dibattito non avevo visto la sua forza di volontà e la sua presenza. Considererei assolutamente di fare una donazione per lei", ha detto il donatore, che ha chiesto di rimanere anonimo.

TRUMP E NIKKI HALEY

Ha detto che la sua decisione di sostenere Haley o DeSantis dipenderà da chi ritiene "più capace" di affrontare Trump e, eventualmente, il presidente democratico Joe Biden alle elezioni.

Anche il miliardario dei cosmetici Ronald Lauder, che non si è impegnato, è interessato a Haley dopo il primo dibattito, anche se non ha ancora deciso se sostenerla o meno, secondo una fonte a conoscenza delle sue idee.

Certo, una parte del fermento per Haley è stata generata da donatori non impegnati che hanno prestato maggiore attenzione alla corsa repubblicana ora che l'estate è finita. Il fatto che un numero maggiore di donatori guardi a Haley non significa che alla fine sosterranno la sua corsa alla nomination del partito.

ron desantis 2

La campagna di Haley non ha risposto alle richieste di commento sul sostegno dei donatori. Il portavoce della campagna di DeSantis, Andrew Romeo, ha dichiarato in un comunicato che la campagna continua a vedere "un entusiasmo travolgente da parte della base e dei principali sostenitori" e che non vede l'ora di "continuare a raccogliere fondi con successo in questo trimestre".

Vincere la nomination repubblicana sarà comunque un compito monumentale per DeSantis o Haley. Anche se un maggior numero di donatori si schiererà a favore di Haley, potrebbe risultare vano, dato che molti elettori repubblicani sembrano orientati verso Trump.

nikki haley jewish coalition annual leadership meeting las vegas 1

Secondo l'ultimo sondaggio Reuters/Ipsos, Trump ha quasi 40 punti di vantaggio su DeSantis, anche se alcuni recenti sondaggi in Stati come il New Hampshire mostrano che Haley sta guadagnando terreno o addirittura è in vantaggio su DeSantis.

John Yates, un donatore del New Mexico inizialmente interessato a DeSantis, ha dichiarato di apprezzare le posizioni di Haley su Cina e Israele, ma vorrebbe saperne di più sui suoi piani interni.

In definitiva, Yates ha sottolineato di essere alla ricerca di un "cavallo nero" per battere Trump. "Non voglio un perdente", ha detto Yates.

Ma i donatori come Frayda Levin, ex dirigente dell'industria libraria con sede nel New Jersey, disperano di trovare un candidato che possa sconfiggere Trump, al quale si oppone per la sua personalità "rozza" e le sue politiche "populiste". "Il denaro non cambierà la dinamica di questa corsa alle primarie", ha detto.

Una delle complicazioni della candidatura di Haley è stata quella di correre contro il senatore Tim Scott, un collega del South Carolina che sta cercando di conquistare anche i moderati del partito.

nikki haley

Fred Zeidman, uno dei primi a raccogliere fondi per la Haley, ha detto che la sua performance nel dibattito ha convinto alcuni donatori che erano rimasti indietro a impegnarsi. "Ho avuto un sacco di persone che volevano connettersi e firmare assegni", ha detto Zeidman, residente in Texas. Rob Godfrey, uno stratega repubblicano che consiglia alcuni donatori, ha detto di aver visto un aumento del sostegno per Haley in South Carolina.

"Dipende dalla sua campagna e in qualche modo dalla sua performance nel secondo dibattito se questo è un momento o meno", ha detto Godfrey, che era il portavoce di Haley come governatore ma è neutrale nelle primarie.

TRUMP E NIKKI HALEY

HALEY, COMETA O METEORA? – SECONDO UN NUOVO SONDAGGIO, NIKKI HALEY, EX AMBASCIATRICE USA ALL’ONU E GIÀ GOVERNATORE DELLA CAROLINA DEL SUD, È L’UNICA CANDIDATA REPUBBLICANA CHE BATTEREBBE BIDEN, IN UN IPOTETICO SCONTRO NEL 2024: IL DISTACCO È DI SEI PUNTI (49 A 43) – UNA SFIDA TRA DONALD TRUMP E “SLEEPY JOE” FINIREBBE…

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/haley-cometa-meteora-ndash-secondo-nuovo-sondaggio-nikki-haley-ex-366352.htm

TRUMP E NIKKI HALEY nikki haley Vivek Ramaswamy e nikki haley al dibattito dei candidati repubblicani NIKKI HALEY CON IL SARI TRUMP E NIKKI HALEY