LE BATTUTACCE SU TWITTER SU BERLUSCONI E CASALINO RICOVERATI AL SAN RAFFAELE - ''SEMBRA VERAMENTE ARCORE AI TEMPI D'ORO'' - ''INTERVENTO ALLA MANDIBOLA? ALLORA È VERO CHE HA FATTO PACE CON L'EX'' - ''IL S.RAFFAELE ORMAI È UN BILLIONAIRE PIÙ ESCLUSIVO'' - ''SI SPOGLI / GUARDI CHE SONO IO LA DOTTORESSA, SIGNOR BERLUSCONI'' - ''FINCHÉ HA GESTITO LE COSE MARINA, NELLA CUI VILLA IN COSTA AZZURRA BERLUSCONI SI ERA RIFUGIATO ALL'INIZIO DEL LOCKDOWN, ERA ANDATO TUTTO BENE. POI È ARRIVATA BARBARA''

Penso a Marina Berlusconi, che aveva protetto il papà per mesi nella villa di Nizza. E poi penso invece ai neuroni dei figli di Veronica

Non per dire, ma finché ha gestito le cose Marina, nella cui villa in Costa Azzurra Berlusconi si era rifugiato all'inizio del lockdown, era andato tutto bene. Poi è arrivata Barbara.

Vergognoso leggere sui social persone (più o meno famose) che augurano il peggio a Berlusconi. Forza e in bocca al lupo, Silvio, alla rabbia e all’odio rispondiamo col sorriso.

Anche il portavoce del premier Rocco #Casalino è ricoverato al #SanRaffaele per un intervento alla mandibola. Insomma è vero che ha fatto pace con l'ex.

Rocco #Casalino ricoverato al San Raffaele di Milano per intervento a mandibola. Non oso immaginare come se la sia rovinata...

C'è anche Rocco Casalino ricoverato al San Raffaele. Sembra veramente Arcore ai tempi d'oro. #Berluscovid

Casalino e Berlusconi entrambi al San Raffaele... non si sa mai che ne esca un patto del Nazareno 2.0

Il #SanRaffaele ormai è un #Billionaire più esclusivo #Casalino #4settembre

Una vera e propria suite quella dove è ricoverato Berlusconi al San Raffaele di Milano. La struttura di oltre 300 metri quadrati ha 9 stanze e 3 bagni.È fornita di Wi-Fi, stampa internazionale, rinfreschi e bibite. A disposizione parrucchiere,estetista,massaggiatori professionali.

La suite di Berlusconi al San Raffaele ha a disposizione parrucchiere, estetista e massaggiatori professionali. Deve averla allestita Bertolaso

Sembra il #CorriereDellaSera ma è tutta la malattia di #Berlusconi minuto per minuto. Aspetto trepidante la svolta hard della storia.

- Si spogli

- Guardi che sono io la dottoressa, signor Berlusconi

Zangrillo sarà un ottimo anestesista, ma quanto a diagnostico......Briatore lo chiama e lui liquida tutto dicendo 'Ma va, e' un raffreddore'.

Risultato: Covid-19.

E Berlusconi? 'Ma va, ha il Covid ma è asintomatico'.

Risultato? Berlusconi in ospedale con polmonite bilaterale

Il caso di #SilvioBerlusconi dimostra con chiarezza che: - #asintomatico può voler dire "non ancora sintomatico" - è meglio farsi curare da un medico che crede che una malattia esista. #berlusconipositivo #Zangrillo #SanRaffaele

Certo che se l'affidabilità delle notizie sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi è quella vista in questi giorni, tanto varrebbe sostituire #Zangrillo con Mariano Apicella. #Berlusconi

Avere come medico curante #Zangrillo mi tranquillizzerebbe quanto farmi il bagno nel kerosene con un sigaro acceso in bocca.

#Zangrillo a #Wuhan a inizio pandemia avrebbe detto:"È solo un pipistrello cotto male". #Berluscovid

