La battuta da recitare a DiMartedì, il programma di Giovanni Floris su La7, era già scritta. Ma poi, visto che la vittima della frecciata era la segretaria del Pd Elly Schlein, il comico Luca Bizzarri si è autocensurato. «Mi faceva tanto ridere, solo che era greve», ha raccontato al Corriere della Sera.

«Ho pensato: ma perché mi devo far rompere le scatole per una battuta? L’ho tolta, anche se con una certa disperazione. Senza dimenticare l’ipocrisia enorme che ci circonda: se la stessa battuta l’avessi fatta sulla Santanchè nessuno avrebbe detto nulla». Ecco, per una volta un comico ammette che scherzare sulla sinistra non è la stessa cosa che scherzare sul governo Meloni.

