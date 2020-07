BECCHI BECCA GRILLO: “CASALEGGIO INCONTRA DI BATTISTA E CONTE, LUI ASSENTE. LA SPACCATURA È ORMAI EVIDENTE. LA SCISSIONE FORSE IMMINENTE? DAVIDE VENDERÀ CARA LA PELLE. E PUÒ CONTARE SU DI BATTISTA” - L’ATTACCO SU GENOVA: “IL GOVERNO È RIUSCITO A FARE QUELLO IN CUI NEPPURE IL CROLLO DEL PONTE ERA RIUSCITO. ISOLARLA DAL RESTO DEL MONDO”

1 – CASALEGGIO INCONTRA DI BATTISTA E CONTE. E GRILLO?

Paolo Becchi per Dagospia

Eppur si muove. Casaleggio incontra Di Battista e Conte. Grillo assente.

La spaccatura da tempo esistente è ormai evidente. La scissione forse imminente? Dipenderà tutto dall‘ esito dell’ incontro tra Casaleggio e Conte.

Grillo spinge per una alleanza stabile alle regionali con il PD. Per lui ormai Casaleggio è un peso, ma Davide venderà cara la pelle.

E Davide può contare su Di Battista. Una estate calda per un MoVimento al borde de un ataque de nervios.

Genova „invisibile“, lasciata lentamente morire. Il governo è riuscito a fare quello in cui neppure il crollo del ponte era riuscito: isolare completamente la città dal resto del mondo. pic.twitter.com/cve9OthNpI — Paolo Becchi (@pbecchi) July 7, 2020

2 – PAOLO BECCHI E GENOVA ISOLATA DAL MONDO: "IL GOVERNO CONTE È RIUSCITO A FARE QUELLO CHE NEANCHE IL CROLLO DEL PONTE MORANDI"

Da www.liberoquotidiano.it

Laddove non c'è riuscita la tragedia del Ponte Morandi, ci riesce il governo di Giuseppe Conte. L'ironia di Paolo Becchi è amara, amarissima: "Genova invisibile, lasciata lentamente morire - scrive l'editorialista di Libero, genovese purosangue, su Twitter -. Il governo è riuscito a fare quello in cui neppure il crollo del ponte era riuscito: isolare completamente la città dal resto del mondo".

Il riferimento è alla sciagurata situazione della viabilità sulle autostrade della Liguria, bloccate per lavori di messa in sicurezza di vari viadotti dopo che per durante i 3 mesi di lockdown nulla è stato fatto. E così la Regione, e al centro il capoluogo, si ritrovano isolati dall'Italia proprio all'inizio della stagione turistica. Quasi un sabotaggio dalla precisione chirurgica.

