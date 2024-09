BEIRUT SOTTO UN DILUVIO DI BOMBE: IERI È STATO IL GIORNO PIÙ SANGIUNOSO PER IL LIBANO DALLA GUERRA CIVILE DEL 1975-1990. SONO MORTE 492 PERSONE E 1600 SONO RIMASTE FERITE DAGLI INTENSI BOMBARDAMENTI ISRAELIANI – GLI USA AVVERTONO NETANYAHU: “CI OPPONIAMO ALL’INVASIONE DI TERRA”. MA “BIBI” TIRA DRITTO, COME HA GIÀ FATTO PER GAZA – LA CINA: "CONDANNIAMO GLI ATTACCHI INDISCRIMINTAI CONTRO I CIVILI" - I JET DELLO STATO EBRAICO HANNO COLPITO 1600 STRUTTURE DI HEZBOLLAH: SMENTITA LA MORTE DI ALI KARAKI, NUMERO TRE DELL’ORGANIZZAZIONE JIHADISTA

attacchi israeliani in libano 10

BEIRUT, IERI GIORNO PIÙ SANGUINOSO DALLA GUERRA CIVILE 1975-90

(ANSA) - La giornata di ieri, con almeno 492 morti di cui almeno 35 bambini e 58 donne e oltre 1.600 feriti sotto i raid continui di Israele contro Hezbollah è stata la singola giornata più sanguinosa per il Libano dalla fine della lunga guerra civile del 1975-1990. Lo si legge sui media libanesi e internazionali. (ANSA).

MO: WANG YI, SOSTEGNO A LIBANO, 'CONDANNIAMO ATTACCHI INDISCRIMINATI CONTRO I CIVILI'

(Adnkronos) - Pechino esprime sostegno al LIBANO e condanna gli "attacchi indiscriminati contro i civili": "Prestiamo molta attenzione agli sviluppi nella regione, in particolare alla recente esplosione di apparecchiature di comunicazione in LIBANO, e ci opponiamo fermamente agli attacchi indiscriminati contro i civili", ha dichiarato l'alto diplomatico cinese Wang Yi incontrando il ministro degli Esteri libanese Abdallah Bou Habib a New York, secondo quanto rende noto il ministero degli Esteri cinese.

netanyahu biden

USA CONTRARI A INVASIONE DI TERRA DI ISRAELE IN LIBANO

(ANSA) - Gli Stati Uniti si oppongono a un'invasione di terra di Israele in Libano. Lo riferisce un funzionario americano.

USA, ALL'ONU PRESENTIAMO IDEE CONCRETE PER ISRAELE-LIBANO

(ANSA) - Gli Stati Uniti intendono presentare "idee concrete" all'Onu per allentare il conflitto fra Israele e Libano. Lo afferma un funzionario americano.

BORRELL, DA LIBANO-ISRAELE RISCHIO GUERRA TOTALE MEDIO ORIENTE

attacchi israeliani in libano 3

(ANSA-AFP) - Il vicepresidente della Commissione europea ed alto rappresentante Ue per gli Affari esteri Josep Borrell ha detto che gli scontri crescenti tra Israele e Hezbollah minacciano di far precipitare il Medio Oriente in una guerra totale. "Posso dire che siamo quasi in una guerra a tutti gli effetti", ha detto Borrell a New York.

"Stiamo assistendo a più attacchi militari, più danni, anche collaterali, più vittime", ha aggiunto l'alto rappresentate Ue riferendosi ai combattimenti con il Libano. "Tutti devono mettere tutta la loro capacità per fermare" quanto sta accadendo, ha affermato Borrell. Riguardo alla Striscia di Gaza, il vicepresidente della Commissione europea ha detto che "nonostante tutta la capacità diplomatica dispiegata nulla è riuscito a fermare la guerra", e ha accusato entrambe le parti di "temporeggiare".

MEDIORIENTE: IDF, COLPITE DOZZINE DI OBIETTIVI TERRORISTICI HEZBOLLAH

attacchi israeliani in libano 1

(LaPresse) - Le Forze di Difesa Israeliane hanno colpito durante la notte dozzine di obiettivi terroristici di Hezbollah come parte dell'operazione Northern Arrows.

Nella notte di martedì, sotto la direzione dell'intelligence dell'IDF, l'IAF ha colpito dozzine di obiettivi di Hezbollah in numerose aree del Libano meridionale. Durante gli attacchi, l'IDF ha colpito la cellula terroristica Hezbollah che ha effettuato l'attacco e i lanciatori utilizzati per sparare durante la notte contro l'area di HaAmakim. Inoltre, l'artiglieria e i carri armati dell'IDF hanno colpito ulteriori obiettivi terroristici nell'area di Ayta ash Shab e Ramyeh nel Libano meridionale.

ISRAELE, '1.600 I SITI DI HEZBOLLAH COLPITI DA IERI IN LIBANO'

attacchi israeliani in libano 5

(ANSA) - I jet da combattimento dell'Aeronautica militare israeliana (Iaf) hanno distrutto circa 1.600 di strutture di Hezbollah in diverse aree del Libano, hanno annunciato stanotte le Forze di difesa israeliane (Idf) aggiornando il precedente bilancio di 1.300 obiettivi colpiti in 24 ore.

Nell'ultimo giorno centinaia di caccia dell'Iaf sotto la direzione Comando settentrionale hanno effettuato diverse ondate di attacchi nel sud del Libano e nella nordorientale Valle della Bekaa, spiegano le Idf citate dai media israeliani. Gli obiettivi distrutti - viene specificato - includevano lanciatori, centri di comando e strutture militari del movimento sciita appoggiato dall'Iran.

biden netanyahu 2

MEDIA, 'ALI KARAKI FERITO NEL RAID A BEIRUT, NON UCCISO'

(ANSA) - - Il comandante di Hezbollah Ali Karaki sarebbe rimasto "ferito nel raid israeliano a Beirut, non ucciso". Lo scrive Haaretz citando fonti saudite.

HEZBOLLAH, 'IL COMANDANTE KARAKI STA BENE ED È AL SICURO'

(ANSA-AFP) - Hezbollah annuncia che il comandante Ali Karaki, che secondo alcuni report sarebbe rimasto ucciso nel raid israeliano di oggi a Beirut, sta "bene" e si trova in un "luogo sicuro".

raid israeliani in libano 5 attacchi israeliani in libano 6 attacchi israeliani in libano 4 attacchi israeliani in libano 7 attacchi israeliani in libano 9 attacchi israeliani in libano 8 raid israeliani in libano 1 raid israeliani in libano 2