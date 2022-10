31 ott 2022 08:01

UN BELL'INVOLTINO PRIMAVERA NEL SEDERINO DI XI JINPING – IN CINA A OTTOBRE FRENA L’ATTIVITÀ MANIFATTURIERA: COLPA DEI LOCKDOWN E DELLE RESTRIZIONI PER LA POLITICA COVID ZERO DEL PRESIDENTE/DITTATORE – L’INDICE PMI SCIVOLA A 49,2, SOTTO AL LIVELLO 50, CHE SEGNA LA NEUTRALITÀ TRA CICLO ESPANSIVO E DI CONTRAZIONE – È IL DATO PIÙ BASSO DA LUGLIO, QUANDO ERANO CHIUSE LE CITTÀ DI SHANGHAI, SHENZEN E CHENGDU…