DAGOREPORT! - "IO SO' GIORGIA" NON SI SENTE PROPRIAMENTE A SUO AGIO A PALAZZO CHIGI, EDIFICIO CHE NOTORIAMENTE HA MOLTE ORECCHIE. NON A CASO, L’INCONTRO CON ELISABETTA BELLONI, CAPO DELLE SPIE, È AVVENUTO NEGLI UFFICI DI FRATELLI D’ITALIA A MONTECITORIO. UFFICIALMENTE, IL MOTIVO DEL TRASLOCO È PER UNA ''RISTRUTTURAZIONE''. MA SAREBBE MEJO DIRE “BONIFICA” - NESSUNO DEGLI INDISPETTITI E PUNTUTI CRONISTI HA NOTATO CHE ALLA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELLA FINANZIARIA HA AVUTO MOLTO SPAZIO (COSA MAI SUCCESSA) IL VICEMINISTRO DELL’ECONOMIA, MAURIZIO LEO: È IL SEGNALE CHE GIORGETTI È COMMISSARIATO? - COME NESSUN GIORNALONE SI E' ACCORTO CHE ACCANTO A MELONI NON ERA PRESENTE ALCUN RAPPRESENTANTE DI FORZA ITALIA (IL VICE PREMIER TAJANI ERA NEI BALCANI PER NON METTERE LA FACCIA SULLA LEGGE DI BILANCIO). E IL RONZULLIANO MULÈ AZZANNA: “È UNA TISANA”