Riceviamo e pubblichiamo:

Caro Dago, puoi ricordare a Gad Lerner che quando Antonio Gramsci parlava di classi subalterne l’analfabetismo in Italia oscillava fra il 20 e il 30 per cento e per questo l’autore dei Quaderni intravedeva nell’istruzione una forma di riscatto?

Ora, anno 2019, Lerner, parlando di classi subalterne, ha dato degli analfabeti al 35 per cento degli italiani. Del resto è lo stesso pensiero razzista di Gianni Cuperlo, che se l’è presa con i sardi che non hanno studiato. Forse perché non hanno votato Pd?

Maurizio Belpietro

