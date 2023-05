I BENPENSANTI DI SINISTRA ATTACCANO ARISA PER AVER ELOGIATO LA MELONI TANTO CHE OGGI A “DOMENICA IN” LA CANTANTE HA DOVUTO SPIEGARE: “È UN MOMENTO UN PO’ DEL CAZZO. C'È STATO UN GROSSO FRAINTENDIMENTO DOPO LA MIA INTERVISTA CON PETER GOMEZ. NON MI ASPETTAVO CHE MI VENISSERO FATTE DETERMINATE DOMANDE. NON VOGLIO RISULTARE COME UNA TRADITRICE. CHIEDO ALLA MELONI DI…” - VIDEO!

Arisa è su tutte le furie. Dopo le sue ultime dichiarazioni su Giorgia Meloni, la cantante lucana ha deciso di mettere le cose in chiaro e rispondere a tutte le critiche ricevute dalla comunità Lgbt, tra cui anche quelle di Vladimir Luxuria, che si è scagliata contro di lei perché in un certo senso ha difeso Giorgia Meloni e il suo pensiero nei confronti dei gay definendola "solo una mamma spaventata". […]

Così, Arisa, furiosa, ospite a Domenica In, ha voluto mettere le cose in chiaro e spiegare che sì, Giorgia Meloni le piace ma non per questo ha cambiato opinione sulla comunità Lgbt che, per lei, resta sempre importantissima e da difendere.

"Adesso è un momento del caz*o - ha esordito Arisa dopo che Mara Venier le ha chiesto come stesse -. C'è stato un grosso misunderstanding dopo la mia intervista con Peter Gomez. Io non mi aspettavo che mi venissero fatte determinate domande. Io sono una paciera da quando sono piccola e cerco sempre di trovare un equilibrio tra le parti.

In questi anni sono sempre stata dalla parte di tutti i diritti e di tutte le minoranze e sono anche dalla parte della minoranza più grande, le donne. Quindi io sono dalla parte di tutti i diritti e posso essere anche contenta se una donna come me sale al governo ed è alla più alta carica del potere.

Però penso anche che questo non ha a che vedere con il pensiero politico che lei ha su certe cose. Io ho detto che la Meloni mi piace poi che ci siano problemi grandissimi rispetto all'accettazione della comunità Lgbt è una realtà. Io non voglio risultare come una traditrice, una voltafaccia. Sono 15 anni che sono dalla parte dei diritti Lgbt e continuerò a esserlo".

