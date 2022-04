28 apr 2022 09:23

BEPPE MAO FOLGORATO SULLA VIA DELLA SETA – GRAMELLINI: "GRILLO SI È SCHIERATO, FINALMENTE. NON PER LA RUSSIA, MA DIRETTAMENTE PER LA CINA. DA VERO VISIONARIO, HA SALTATO I PASSAGGI INTERMEDI DELLA STORIA PER GETTARSI SUBITO TRA LE BRACCIA DEL FUTURO PADRONE. L’UNICA MOTIVAZIONE PLAUSIBILE È L’INVIDIA PER IL COLLEGA UCRAINO. DA QUANDO GLI HANNO SPIEGATO CHE L’EX COMICO ZELENSKY È IL FANTOCCIO DI BIDEN, MUORE DALLA VOGLIA DI DIVENTARE QUELLO DI XI JINPING"