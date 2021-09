BEPPONE DA SBALLO! - GRILLO APRE ALLA LEGALIZZAZIONE DELLA CANNABIS E SPINGE SUL REFERENDUM: "SERVONO 500 MILA FIRME ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2021. FIRMATE E FATE FIRMARE" - L'ENNESIMA SPARATA DI BEPPEMAO FA OMBRA A CONTE E NEL CERCHIO MAGICO DELL'AVVOCATO DI PADRE PIO TEMONO ALTRI INTERVENTI: "BEPPE È UNA MINA, È IMMARCABILE PER CHIUNQUE, VEDREMO COSA COMBINERÀ"

Dal "Corriere della Sera"

Una mossa politica. Un'altra dopo quelle sul reddito di base universale. Sempre insistendo su un cavallo di battaglia del Movimento. Beppe Grillo interviene sui social network e sul suo blog per prendere posizione sul referendum per depenalizzare la cannabis in Italia e aprire la strada alla legalizzazione. «Servono 500 mila firme entro il 30 settembre 2021. Firmate e fate firmare», scrive il fondatore del M5S. Le parole del garante vengono riprese da alcuni parlamentari come Francesco Berti: «Auspico che il Movimento supporti in maniera compatta e decisa il referendum».

La mossa di Grillo innervosisce alcuni esponenti che vorrebbero fosse Giuseppe Conte ad intervenire sull'agenda. E nel Movimento c'è chi è convinto sia il preludio ad altri interventi. «Beppe è una mina, è immarcabile per chiunque, vedremo cosa combinerà». Ma tra i pentastellati c'è anche chi getta acqua sul fuoco. «Sulla cannabis depenalizzata abbiamo appena approvato un testo base a prima firma di Mario Perantoni che va nella direzione di quello che sostiene Grillo: non c'è nessun caso». Perantoni, si fa notare, è un deputato del M5S: «Si tratta di un testo del Movimento, non c'è nessuna contrapposizione quindi»

