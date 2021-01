13 gen 2021 18:53

BERGOGLIO NO MASK! – IL PAPA NON INDOSSA MAI LA MASCHERINA NEGLI INCONTRI IN VATICANO CON I POLITICI! GLI ULTIMI TESTIMONI SONO STATI NICOLA ZINGARETTI E VIRGINIA RAGGI! – DOPO LA PRIMA FASE DELLA PANDEMIA IN CUI SI ASSEMBRAVA CON MOLTA DISINVOLTURA, IL PONTEFICE PUBBLICAMENTE AVEVA INIZIATO A ESSERE PRUDENTE, COME CONSIGLIATO VISTA LA SUA ETÀ (E GLI ACCIACCHI), INVECE DENTRO LE MURA DEL VATICANO FA COME SE IL COVID NON CI FOSSE...