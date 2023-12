BERGOGLIO, PENSACI BENE – PAPA FRANCESCO HA MINACCIATO IL CARDINALE AMERICANO, RAYMOND BURKE, DI TOGLIERGLI ALLOGGIO E STIPENDIO, MA ANCORA AL PORPORATO NON È ARRIVATA COMUNICAZIONE FORMALE. MA LE PERSONE VICINE AL PONTEFICE LO HANNO AVVERTITO: PER RISPARMIARE DUE SPICCI, RISCHI DI PERDERE DECINE DI MILIONI DI DOLLARI DELL’OBOLO DI SAN PIETRO (DI CUI UNA GROSSA PARTE ARRIVA DALLE DIOCESI CONSERVATRICI DEGLI USA)

Si chiama Eduardo Verástegui, è un ex modello, attore e produttore cinematografico messicano che da qualche tempo si è buttato in politica diventando El Leon de México, nome di battaglia con cui si è candidato alle presidenziali del suo paese che si terranno il 2 giugno 2024.

Il suo programma è assai simile a quelli dei movimenti internazionali populisti, ma è anche legatissimo alla tradizione cattolica conservatrice. […] il suo punto di riferimento nella gerarchia della Chiesa […] è […] americano: il cardinale Raymond Leo Burke, che Papa Francesco considera suo “nemico” tanto da volergli togliere casa e stipendio in Vaticano.

[…] Più volte in questi anni il cardinale Burke […] ha ospitato Verástegui recitando spesso con lui il rosario e partecipando a pubbliche conferenze. Il candidato populista alle elezioni messicane è anche grande amico personale del nuovo presidente dell’Argentina, Javier Gerardo Milei con cui si è incontrato all’indomani della sua elezione per firmare un accordo politico […].

[…] Verástegui e Milei hanno in comune anche la linea anti-abortista, ovviamente condivisa dal cardinale Burke e il politico messicano ha sposato anche tutti i temi classici dei movimenti pro vita. [...] quell’asse populista fra centro e Sud America viene visto come fumo negli occhi da Papa Francesco, e contribuisce ancora di più a mettere il cardinale Burke nel suo mirino.

[…] Per quanto più fonti in Vaticano abbiano confermato di avere sentito con le proprie orecchie la minaccia papale di togliere alloggio romano e stipendio a Burke, al diretto interessato che in questo momento si trova negli Stati Uniti non è ancora arrivata alcuna comunicazione formale.

E non è detto che alle parole debbano seguire i fatti. Fra i più vicini al Pontefice alcuni hanno manifestato il timore che una linea così dura nei confronti del cardinale Burke possa trasformarsi in un danno grave per le finanze vaticane: una parte consistente dell’obolo di San Pietro arriva dagli Stati Uniti proprio dalle diocesi e dai movimenti dominati dai cattolici conservatori.

[…] Il cardinale Burke abita a Roma nello stesso palazzo in cui ha sede la Sala stampa Vaticana, da sempre di proprietà della ex Propaganda Fide (oggi Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli). L’edificio occupa l’intero isolato che poi si affaccia sulla destra a fine di via della Conciliazione su piazza San Pietro.

Quasi nessun appartamento lì è effettivamente messo a reddito. Lo stipendio da cardinale – tagliato motu proprio del 10% proprio da Papa Francesco – non arriva oggi a 5 mila euro al mese. Tagliare Burke sarebbe quindi piccolo risparmio per le finanze vaticane che invece potrebbero riceverne un danno permanente da decine di milioni di dollari. Al cardinale suo “nemico” il Papa per altro aveva già tolto ogni cosa possibile: prima non confermandolo nella Segnatura apostolica, e poi […] revocandolo anche dall’incarico di cardinale patrono dell’Ordine di Malta, e sostituito con il gesuita Gianfranco Ghirlanda.

