CONDONO O NO? – TRAVAGLIO DIFENDE (A META') IL SUO CONTE: “NON ERA UN CONDONO PERCHE' NON SANAVA UN SOLO ABUSO IN PIÙ DI QUELLI GIÀ COPERTI DALLE SANATORIE DI CRAXI E B." - PERO': "IL FATTO, PUR COMPRENDENDO IL DRAMMA DEI SENZA CASA, CRITICÒ IL CONTE-1 PERCHÉ DAVA UN BRUTTO SEGNALE..." – GRAMELLINI: “FACCIAMOCENE UNA RAGIONE: POICHÉ CIASCUNO SI RITIENE INNOCENTE, A FAR FRANARE ISCHIA NON PUÒ ESSERE STATA CHE LA MANO DI DIO…”