BERLUSCONI HA DECISO DI PARLARE DI COSE CHE CONOSCE BENE: LE DENTIERE! – NELL’INTERVISTA A “ZONA BIANCA”, IL “BANANA” HA LANCIATO LA PROPOSTA CHOC: “IL DENTISTA GRATUITO PER TUTTI GLI ANZIANI” – È SOLO UNA DELLE MOLTE IDEE PER SCALDARE I SUOI COETANEI, COME LA PENSIONE DA “MILLE EURO AL MESE PER LE NONNE” – IL CAV. HA CAPITO DOVE PUNTARE: SUI SUOI COETANEI…

Da “la Repubblica”

SILVIO BERLUSCONI A ZONA BIANCA

Il dentista «gratuito per tutti gli anziani». E poi «mille euro al mese per le nonne e le mamme».

Le promesse, ancora una volta, sono quelle che Silvio Berlusconi ha snocciolato ieri sera in tv su una delle sue reti Mediaset - a Zona Bianca su Rete4 - il giorno dopo il vertice a tre di Montecitorio con gli alleati Salvini e Meloni.

Ma non sono le uniche: «Chi ci ha tradito - ha detto ancora il leader di Forza Italia - sparirà e farà la fine di Alfano e Bondi». E ancora: «Sarà FI ad indicare il premier perché io scendo in campo anche stavolta. Conto di arrivare al 20 per cento.

Faremo una campagna elettorale in cui cercheremo di far pervenire agli italiani tutte le motivazioni che avrebbero nell'indicare noi con loro voto». E dunque, nel programma elettorale del centrodestra «aggiungiamo il dentista gratuito, anche per gli impianti costosi, per gli anziani che non hanno la possibilità di averlo».

BERLUSCONI CON IL COLTELLO TRA I DENTI

E «garantiremo, visto che abbiamo già fatto i conti su dove trovare i fondi naturalmente necessari, mille euro al mese per tredici mensilità a tutte le nostre nonne e a tutte le nostre mamme». Quanto ai "traditori", Berlusconi si lascia andare allo sfogo e alle previsioni più fosche: «Sono amareggiato dai fuoriusciti da Forza Italia. Non pensavo che trovassero un vantaggio ad andare da un'altra parte. Non è mai successo a chi lo ha fatto: Alfano, Bondi, altri. Sono spariti e spariranno anche loro. I ministri di Forza Italia che sono usciti hanno fatto un grave errore per la loro carriera politica che non ci sarà, ma hanno soprattutto tradito i loro elettori».

