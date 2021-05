28 mag 2021 18:12

BERLUSCONI MI RACCONTO' CHE UNA VOLTA IN PISCINA CRAXI GLI FECE LA PIPI’ ADDOSSO – FELTRI SCODELLA UN DIVERTENTISSIMO ANEDDOTO SUL CAV E BETTINO – “SILVIO AVEVA INVITATO CRAXI NELLA SUA PISCINA E MI HA DETTO CHE FINITO DI NUOTARE ENTRAMBI SI SONO AVVICINATI AL BORDO PER FARE QUATTRO CHIACCHIERE. E POI…” – POI RIVELA IL NOME DEL SUO CANDIDATO IDEALE PER MILANO