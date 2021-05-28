BERLUSCONI MI RACCONTO' CHE UNA VOLTA IN PISCINA CRAXI GLI FECE LA PIPI’ ADDOSSO – FELTRI SCODELLA UN DIVERTENTISSIMO ANEDDOTO SUL CAV E BETTINO – “SILVIO AVEVA INVITATO CRAXI NELLA SUA PISCINA E MI HA DETTO CHE FINITO DI NUOTARE ENTRAMBI SI SONO AVVICINATI AL BORDO PER FARE QUATTRO CHIACCHIERE. E POI…” – POI RIVELA IL NOME DEL SUO CANDIDATO IDEALE PER MILANO

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Da Un Giorno da pecora

 

Vittorio Feltri, direttore editoriale di Libero, ha smesso di andare in piscina dopo aver ascoltato un racconto molto particolare di Silvio Berlusconi. Ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Feltri, che ha spiegato di detestare l'andare in mare, ha detto: “io nuoto benissimo, andavo in piscina fin da quando ero piccolo. Poi però Berlusconi mi ha raccontato una cosa che mi ha fatto smettere immediatamente di frequentarla...”
 
Cosa le ha detto?

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“Aveva invitato Craxi nella sua piscina, ad Arcore o in Sardegna, e mi ha detto che finito di nuotare entrambi si sono avvicinati al bordo per fare quattro chiacchiere, stando per metà nell'acqua”.
Nulla di strano fino a qui.
“Ad un certo punto però Berlusconi mi ha detto di aver sentito un grande calore sulle gambe, e ha capito che Craxi gli aveva fatto la pipì addosso. Ecco, a quel punto ho smesso di andare in piscina...”

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VITTORIO FELTRI VITTORIO FELTRI

 

 

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