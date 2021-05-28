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BERLUSCONI MI RACCONTO' CHE UNA VOLTA IN PISCINA CRAXI GLI FECE LA PIPI’ ADDOSSO – FELTRI SCODELLA UN DIVERTENTISSIMO ANEDDOTO SUL CAV E BETTINO – “SILVIO AVEVA INVITATO CRAXI NELLA SUA PISCINA E MI HA DETTO CHE FINITO DI NUOTARE ENTRAMBI SI SONO AVVICINATI AL BORDO PER FARE QUATTRO CHIACCHIERE. E POI…” – POI RIVELA IL NOME DEL SUO CANDIDATO IDEALE PER MILANO
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PALENZONA SISMICA - VOLANO GLI STRACCI SULLE AUTOSTRADE: COME MAI FABRIZIO PALENZONA HA LASCIATO LA GUIDA DI AISCAT SBATTENDO LA PORTA, IN POLEMICA COL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA CARLO BONOMI? IL NUMERO UNO DI VIALE DELL’ASTRONOMIA LO AVEVA CAZZIATO PESANTEMENTE PERCHÉ ERA A CAPO DELL'ASSOCIAZIONE DA TROPPI MANDATI, MINACCIANDO IL COMMISSARIAMENTO - L'EX UNICREDIT NON L'HA PRESA BENE, ANCHE PERCHÉ...
STORNO SUBITO - È FINITA LA PACCHIA PER I FURBETTI DEL CASHBACK: SONO INIZIATE LE PRIME VERIFICHE PER ELIMINARE LE MINI-TRANSAZIONI ABUSIVE CON LE QUALI GLI UTENTI STAVANO SCALANDO LA CLASSIFICA PER ARRIVARE AL SUPER PREMIO DA 1.500 EURO - NEL MIRINO LE OPERAZIONI ANOMALE, CIOÈ QUELLE "RICORRENTI", DI "IMPORTO IRRISORIO" ED EFFETTUATE IN "NUMERO ELEVATO PRESSO LO STESSO ESERCENTE LO STESSO GIORNO"…
L’ULTIMA TROVATA DEI SINISTRATI? LE "QUOTE NERE" (UNA SORTA DI BLACK LIVES MATTER "ALL’AMATRICIANA") - LA PROPOSTA DELL'EX MINISTRA LIVIA TURCO: "ALLE PROSSIME ELEZIONI CI SIANO CANDIDATI ITALIANI E NUOVI ITALIANI". L'OBIETTIVO È CAMBIARE LE "ISTITUZIONI DI RAZZA BIANCA". ANCHE SE A SENTIRE LA PAROLA "RAZZA" IN UN DISCORSO PUBBLICO, NEL 2021, VIENE LA PELLE D’OCA E RISCHIANO DI INNESCARSI PERICOLOSI CORTOCIRCUITI…
CHI L'AVREBBE MAI DETTO! - ANCHE LA CORTE DEI CONTI SI È ACCORTA CHE LE TASSE STANGANO SEMPRE GLI STESSI, CIOÈ QUEI CORNUTI E MAZZIATI DEI LAVORATORI DIPENDENTI E DEI PENSIONATI, SEMPRE IN MODO SBILANCIATO SUI REDDITI MEDI - SERVIREBBE DUNQUE "UN PARZIALE SPOSTAMENTO DEL PRELIEVO DALL'IRPEF ALL'IVA", OBBEDENDO COSÌ ANCHE ALLE RICHIESTE DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI...
MA IL PD VUOLE PERDERE A ROMA? -2 – CON I SONDAGGI CHE DANNO GUALTIERI IN CADUTA LIBERA, I GURU DELLA COMUNICAZIONE DEM PENSANO BENE DI SCODELLARE UNA FOTO DRAMMATICA DEI CANDIDATI ALLE PRIMARIE DEL CENTROSINISTRA: UN QUADRETTO DI RARA E INSOSTENIBILE TRISTEZZA. IL SEGRETARIO DEL PD ROMANO ANDREA CASU: “ABBIAMO COSTRUITO UNA SQUADRA CHE VINCE” (SICURO?)