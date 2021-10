BERLUSCONI NON HA ACCANTONATO L'IDEA DI COSTRUIRE LA FEDERAZIONE DI CENTRODESTRA MA CI SONO DUE CONDIZIONI NECESSARIE: SALVINI DEVE DEPORRE LE SUE EURO-MATTANE E GIORGIA MELONI DEVE ACCANTONARE LE SCORIE FASCISTELLE CHE ANCORA PROSPERANO NEL SUO PARTITO. UN REPULISTI DEI VECCHI ARNESI "NERI" CHE BRIGANO E FANNO AFFARI DIETRO IL PARAVENTO DEL SALUTO ROMANO - IL CAV AVRA' ANCHE POCHI VOTI MA E' L'UNICO A POTER DARE UN PASS PER IL PPE, L'EUROPA E PALAZZO CHIGI…

Silvio Berlusconi sarà oggi a Roma per rimettere insieme il puzzle di un centrodestra sconfitto e diviso.

Anche se Forza Italia è ormai ridotta al lumicino, il Cav spera ancora di sfruttare il suo partito di cartongesso per costruire una federazione di Centrodestra. Il suo obiettivo è "sanificare" i populisti come fece 30 anni fa con il Movimento Sociale di Gianfranco Fini, che arrivo' all'abiura del Fascismo come "male assoluto".

Per mettere insieme una coalizione accettata dall'Ue (e dai poteri forti), e quindi con agibilità politica per governare, ci sono due condizioni da soddisfare.

Matteo Salvini deve deporre definitivamente le sue euro-mattane (addio a Orban e altri euro-minchioni) e Giorgia Meloni è chiamata ad accantonare le scorie fascistelle che ancora prosperano nel suo partito.

Un repulisti di svalvolati nostalgici e vecchi arnesi "neri" che brigano e fanno affari (non sempre limpidi) dietro il paravento del saluto romano.

FI, DRAGHI AL COLLE? IPOTESI MELONI NON È LINEA C.DESTRA

(ANSA) - Non c'è nessun accordo nel centrodestra sull'ipotesi, avanzata da Giorgia Meloni, che Mario Draghi diventi il prossimo presidente della Repubblica e che quindi si torni al voto subito.

E' quanto si apprende da fonti di Forza Italia che esprime stupore per la posizione non concordata all'interno della coalizione ed espressa oggi dalla leader di FdI in una conferenza stampa a Roma. FI fa notare, inoltre, come Silvio Berlusconi abbia ribadito anche di recente, in un'intervista al Mattino di Napoli, che Draghi dovrebbe restare al governo fino a fine legislatura e che nel partito nessuno lo abbia mai indicato al Quirinale.

