BERLUSCONI SUL TRONO, L’ARRIVO IN 500 BIANCA DELLA MELONI, IL BUFFETTO A ENRICO LUCCI: TUTTI I MOMENTI STRACULT DELLE CONSULTAZIONI – LA VISITA DELLA DELEGAZIONE DI CENTRODESTRA È DURATA MENO DI UN’ORA, E IL CAVALIERE È STATO BUONINO, ECCEZION FATTA PER QUELLE FACCETTE CON SALVINI E PER IL BUFFETTO A LUCCI - VIDEO

Consultazioni, Lucci domanda a Meloni, Salvini e Berlusconi: "ve lo mangerete il panettone o litigate prima?" pic.twitter.com/xMVnzzZu39 — Local Team (@localteamtv) October 21, 2022

Caterina Stamin per www.lastampa.it

lupi meloni cattaneo berlusconi salvini al quirinale

Meno di un'ora. Tanto è durata complessivamente la permanenza al Quirinale della delegazione del centrodestra, convocata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in vista della formazione del nuovo governo. Dall’arrivo della premier in pectore Giorgia Meloni sulla Cinquecento bianca alla foto di Berlusconi nella sala dello Zodiaco: vediamo i 10 momenti salienti dalla mattina al Colle.

Berlusconi il “primo” al Colle

Silvio Berlusconi è stato il primo a giungere al Colle. Il leader azzurro, alle 10.10, è arrivato in auto fin nel cortile d'onore del Quirinale, sfoggiando sorrisi e accompagnato dai capigruppo del Senato e della Camera, Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo. Antonio Tajani, coordinatore nazionale del partito, è arrivato pochi istanti dopo a piedi, come Antonio De Poli e Maurizio Lupi, dell'Udc e di Noi moderati.

L’arrivo della Meloni al Quirinale sulla Cinquecento bianca

giorgia meloni con salvini e i leghisti al quirinale

Completo blu e camicia di identico colore, Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, è arrivata al Quirinale a bordo di una Fiat Cinquecento bianca. Ha rivolto solo un breve saluto ai fotografi che la aspettavano all'ingresso poi, accompagnata da Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida, capi dei gruppi di FdI del Senato e della Camera, è entrata al Colle 10 minuti prima delle 10.30, l'orario dell'appuntamento con Mattarella.

Consultazioni al Quirinale, Giorgia Meloni sale al Colle con la sua Cinquecento bianca

MEME SU BERLUSCONI NEL TRONO DELLA SALA DELLO ZODIACO

Il leader di Forza Italia e la foto sul trono della sala dello zodiaco

«La delegazione di Forza Italia al Quirinale per le consultazioni del Presidente della Repubblica. Daremo un contributo decisivo per far nascere il governo del centrodestra». Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, festeggia il giorno in cui nasce il nuovo governo pubblicando su Twitter una foto in cui si ritrae seduto su una poltrona con alle spalle tutta la delegazione azzurra nella Sala dello Zodiaco. La fotografia è stata scattata prima dell'incontro fra le delegazioni del centrodestra e il presidente della Repubblica.

Gli undici minuti da Mattarella

il buffetto di berlusconi a lucci consultazioni

È stato molto rapido, circa undici minuti, l'incontro tra Sergio Mattarella e la coalizione del centrodestra. Nel corso dell'incontro, l’unica a prendere la parola è stata Giorgia Meloni, mentre gli altri leader si sono limitati a confermare la loro condivisione. Meloni, Berlusconi, Salvini e gli altri esponenti del centrodestra si sono poi fermati qualche minuto nella sala del Bronzino, prima della dichiarazione fatta dalla premier in pectore davanti ai giornalisti.

La stretta di mano Mattarella-Meloni

Sorride e appare emozionata Giorgia Meloni mentre stringe la mano a Sergio Mattarella al Quirinale. Inizia così il giorno del suo governo. Il suo giorno.

Il discorso della leader di FdI

giorgia meloni arriva al quirinale in 500

«La delegazione del centrodestra, che ha incontrato il presidente della Repubblica, ha convenuto sulla necessità di dare un nuovo governo nel minore tempo possibile, perché le urgenze sono moltissime a livello nazionale e internazionale. Tutta la coalizione che non a caso si è presentata insieme alle consultazioni, ha dato indicazione unanime proponendo la sottoscritta». Così la presidente di Fratelli d'Italia al termine delle consultazioni al Quirinale, parlando a nome della delegazione del centrodestra. Come da slogan di campagna elettorale, ha ripetuto «siamo pronti» fino all’ultimo giorno.

consultazioni del centrodestra 2018 (sopra) - consultazioni 2022 (sotto)

Scambio di battute Meloni-Berlusconi

Dopo l'incontro con il capo dello Stato, c'è stata una lunga chiacchierata nel cortile d'onore del Colle tra i leader del centrodestra. Sorrisi e alcune battute: sembra che dopo il terremoto Berlusconi sia tornato il sereno.

Il buffetto del Cav a Enrico Lucci

Temuto fino alla fine, nessuno show del Cav questa mattina, tranne per il buffetto a Enrico Lucci, storico volto del programma televisivo Striscia La Notizia.

L’uscita dal Quirinale

ANTONIO TAJANI LICIA RONZULLI ALESSANDRO CATTANEO SILVIO BERLUSCONI AL QUIRINALE PER LE CONSULTAZIONI

Il Cav ha preso a braccetto il segretario della Lega per poi salire in auto e lasciare il Quirinale. Gli altri hanno raggiunto il portone principale a piedi, dopo aver percorso il lungo porticato che costeggia il cortile d'onore interno al palazzo. L'ultimo ad uscire, qualche minuto prima delle 11, è stato il segretario leghista. Dal Quirinale non si aggiunge altro, ma fonti parlamentari comunicano che, con ogni probabilità, la formalizzazione non avverrà fino alla conclusione del Consiglio Europeo di Bruxelles dove è impegnato a rappresentare l'Italia Mario Draghi.

meloni berlusconi salvini ronzulli la 500 bianca di giorgia meloni al quirinale LA FACCETTA DI BERLUSCONI MENTRE MELONI PARLAVA DI COALIZIONE UNANIME meloni lupi berlusconi e salvini al quirinale meloni salvini berlusconi al quirinale riccardo molinari massimiliano romeo matteo salvini al quirinale giorgia meloni matteo salvini consultazioni giorgia meloni al quirinale silvio berlusconi e matteo salvini al quirinale berlusconi salvini meloni al quirinale per le consultazioni giorgia meloni al quirinale SILVIO BERLUSCONI ALESSANDRO CATTANEO E LICIA RONZULLI VANNO AL QUIRINALE PER LE CONSULTAZIONI luca ciriani giorgia meloni francesco lollobrigida DELEGAZIONE DEL CENTRODESTRA AL QUIRINALE PER LE CONSULTAZIONI berlusconi meloni salvini alle consultazioni romeo lollobrigida cattaneo meloni lupi berlusconi salvini ronzulli DELEGAZIONE DEL CENTRODESTRA AL QUIRINALE PER LE CONSULTAZIONI delegazione pd alle consultazioni al quirinale berlusconi trono berlusconi cattaneo ronzulli al quirinale