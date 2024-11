BIBI, BOOM BOOM! - DUE ORDIGNI SONO STATI LANCIATI CONTRO LA VILLA DEL PRIMO MINISTRO ISRAELIANO NETANYAHU, A CESAREA, IN ISRAELE: SAREBBERO DUE "BOMBE ILLUMINANTI" LANCIATE DAL MARE - AL MOMENTO DELL'ATTACCO NÉ BIBI NÉ LA SUA FAMIGLIA ERANO IN CASA. NON SAREBBERO STATI RIPORTATI DANNI MATERIALI ALL'ABITAZIONE - POCHE SETTIMANE FA UN DRONE PARTITO DAL LIBANO AVEVA COLPITO LA STESSA CASA DEL PREMIER DELLO STATO EBRAICO...

Estratto dell'articolo di Ugo Milano per www.open.online

benjamin netanyahu yoav gallant e i militari israeliani - attacco all'iran

Due ordigni sono stati lanciati contro l’abitazione privata del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a Cesarea, in Israele, e sono atterrati nel cortile. Stando alle prime informazioni, diffuse dal Times of Israel, né il premier né i membri della sua famiglia si trovavano in casa al momento dell’attacco e non sarebbero stati riportati danni materiali. Lo Shin Bet, l’agenzia di sicurezza interna di Israele, e la polizia hanno avviato un’indagine approfondita sull’accaduto.

la casa di Benjamin Netanyahu a Cesarea colpita da un drone di hezbollah

Il presidente Isaac Herzog ha sottolineato «il rischio di un’escalation pericolosa». L’attacco contro l’abitazione arriva non molto tempo dopo un altro attacco contro la residenza di Netanyahu: in quell’occasione, un drone lanciato dal Libano aveva colpito una facciata dell’edificio. Anche in quel caso, il premier non si trovava sul luogo. Gli ordigni caduti nel cortile sarebbero due bombe illuminanti lanciate dal mare: è il primo dettaglio emerso dall’inchiesta urgente avviata dallo Shin Bet e della polizia. [...]

BENJAMIN NETANYAHU CONTRO EMMANUEL MACRON BENJAMIN NETANYAHU - MEME BY EDOARDO BARALDI