BIDEN IN CAMPO – L’EX VICEPRESIDENTE ANNUNCIA LA SUA CANDIDATURA DOPO SETTIMANE DI TIRA E MOLLA E TRUMP SUBITO LO PRENDE PER IL CULO: “BENVENUTO ‘SLEEPY JOE’, SPERO TU ABBIA L’INTELLIGENZA, CHE È STATA IN DUBBIO PER MOLTO TEMPO, DI FARE UNA CAMPAGNA DI SUCCESSO NELLE PRIMARIE” – IN REALTÀ È L’UNICO CANDIDATO CHE PUÒ PROVARE A RIPRENDERSI LA “DEEP AMERICA”, E QUINDI L’UNICO CHE TRUMP TEME DAVVERO… – VIDEO

Welcome to the race Sleepy Joe. I only hope you have the intelligence, long in doubt, to wage a successful primary campaign. It will be nasty - you will be dealing with people who truly have some very sick & demented ideas. But if you make it, I will see you at the Starting Gate! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 aprile 2019

1 – JOE BIDEN CORRERÀ PER LA NOMINATION DEM. AVVERSARI AGGUERRITI, LO SBERLEFFO DI TRUMP

Giuseppe Sarcina per il “Corriere della Sera”

Con un video di tre minuti Joe Biden entra, dalla porta principale, nella corsa per la Casa Bianca. Un annuncio atteso da mesi e che ha subito spostato l' epicentro delle primarie democratiche. La media dei sondaggi, calcolata dal sito RealClearPolitics , assegna all' ex vice di Obama un consenso pari al 29%, circa 6 punti in più di Bernie Sanders.

Segue il gruppone degli altri 19 pretendenti, da cui, per il momento, stanno emergendo cinque personaggi: le senatrici Kamala Harris ed Elizabeth Warren, il sindaco Pete Buttigieg, l' ex deputato Beto O' Rourke, il senatore Cory Booker.

Vedremo chi di loro sarà in grado di trovare spazio nello scontro politico e culturale tra il blocco moderato guidato da Biden, 76 anni, e il movimentismo radicale di Sanders, 77. Biden si è presentato con un messaggio dai toni apocalittici: «Se noi consentiamo a Donald Trump di restare otto anni nella Casa Bianca, egli altererà fondamentalmente e per sempre il carattere di questa nazione, quello che noi siamo... Questa è la minaccia più grande ai nostri valori che io abbia mai vissuto».

La clip comincia con la manifestazione dei suprematisti bianchi a Charlottesville, nell' agosto del 2017; le parole di Trump: «Ci sono persone perbene da una parte e dall' altra». Commento di Biden: «Nelle elezioni del 2020 è in gioco l' anima del Paese». I richiami simbolici, emotivi sono quelli della tradizione: le «verità auto evidenti» di Thomas Jefferson («tutti gli uomini sono nati uguali»), le navi cariche dei migranti sotto la Statua della Libertà, un discorso di Martin Luther King.

Ora bisognerà verificare se il sogno americano, il mix di Jefferson e di King siano sufficienti per conquistare la nomination democratica e poi, nell' autunno del 2020, battere Trump.

La corrente radicale Justice Democrats, che appoggia anche la deputata Alexandria Ocasio-Cortez, ha subito bocciato Biden: «La vecchia guardia ha già fallito con Donald Trump».

«Joe», inoltre, dovrà recuperare il rapporto con il mondo femminile, dopo che diverse donne lo hanno accusato di «comportamenti inadeguati». Obama lo ha incoraggiato indirettamente, facendo sapere che sceglierlo come vice «è stata una delle migliori decisioni che abbia mai preso».

Ma Biden non può e non vuole diventare la semplice controfigura di Obama: «Ho chiesto io al presidente di non appoggiarmi ufficialmente», ha detto ieri ai giornalisti.

Trump, invece, lo ha accolto così: «Benvenuto nella gara, "Sleepy Joe", (Joe l' addormentato); spero tu abbia l' intelligenza, che è stata in dubbio per molto tempo, di fare una campagna di successo nelle primarie. Sarà sgradevole, dovrai confrontarti con persone che hanno idee malate. Se ce la farai, ci vedremo ai blocchi di partenza».

2 – IL VULNERABILE BIDEN PREOCCUPA TRUMP

Massimo Gaggi per il “Corriere della Sera”

Il matto Sanders contro il sonnolento Biden. Nel 2016 Donald Trump ebbe la capacità diabolica di demolire i suoi avversari repubblicani trasformandoli in caricature. Gli bastò un low energy per smontare la candidatura di Jeb Bush: «Hai le batterie scariche» e la corsa dell' ex governatore della Florida verso la Casa Bianca finì lì. Poi toccò a Marco Rubio, liquidato come un bambino sudaticcio. Ora il presidente ricorre alla stessa tecnica per le presidenziali 2020: la volata è lunga, la confusione sotto il cielo democratico è grande, ma Trump già scalda i muscoli.

Stufo di polemizzare con Elizabeth Warren-Pocahontas, dà - a suo modo, via Twitter - il benvenuto a sleepy Joe Biden un attimo dopo l' annuncio della sua candidatura. Politico di lunghissimo corso (divenne senatore 46 anni fa), Biden è l' incarnazione del vecchio establishment democratico che la sinistra liberal è decisa a demolire. I sondaggi di oggi, che lo vedono vincente fra i 20 candidati democratici e anche in un ipotetico scontro con Trump, non valgono nulla: l' ex vicepresidente è, comunque, un candidato vulnerabile per l' età avanzata, per alcune scelte controverse fatte in Congresso, come il sì all' invasione dell' Iraq, e per le accuse di sessismo.

Eppure il vecchio leone democratico è l' unico candidato che Trump teme davvero. Tra i nuovi scesi in campo non ce n' è, almeno per ora, uno che emerge chiaramente e il presidente è convinto di poter battere il populista di sinistra Bernie Sanders semplicemente evocando, come sta già facendo, la parola «socialista» che spaventa a morte una parte molto consistente dell' elettorato Usa. Moderato e da sempre alleato del mondo del lavoro, Biden sembra l' unico democratico in grado di riconquistare gli Stati centristi (Michigan, Ohio, Wisconsin e Pennsylvania) che tre anni fa hanno sbarrato la porta della Casa Bianca a Hillary Clinton.

Impresa non facile anche qualora dovesse battere i candidati di sinistra alle primarie: di certo crollerebbe l' impegno dei giovani e degli attivisti radicali, come già avvenne quando la Clinton prevalse su Sanders. Ma, a differenza di quest' ultimo, Biden può fare il pieno dei voti di neri e altre minoranze etniche se riesce a rimettere in piedi la coalizione Obama. E, come detto, può provare a riprendersi gli operai bianchi dell' America «profonda» passati a Trump. Il quale lo teme proprio per questo.

