28 apr 2022 18:10

BIDEN FA IL DURO CON PUTIN PER NASCONDERE I SUOI PROBLEMI INTERNI - ARRIVANO BRUTTE NOTIZIE PER “SLEEPY JOE”: IL PIL AMERICANO È IN CALO DELL’1,4% NEL PRIMO TRIMESTRE DEL 2022, BEN AL DI SOTTO DELLE ATTESE DEGLI ANALISTI - IL PRESIDENTE INTANTO CHIEDE ALTRI 33 MILIARDI AL CONGRESSO PER L’UCRAINA: “MANDEREMO ARMI FINCHÉ PROSEGUE L’ASSALTO RUSSO. COLPIREMO GLI OLIGARCHI E LA CLEPTOCRAZIA DI PUTIN..." - VIDEO