A CHE PUTIN È LA NOTTE - MENTRE LE FORZE ARMATE RUSSE SONO PRONTE A PRENDERE D’ASSEDIO LA CAPITALE KIEV, E DA UN MOMENTO ALL’ALTRO POTREBBE INIZIARE LA FASE PIÙ CRUENTA DELLA GUERRA IN CORSO IN UCRAINA, MAD VLAD APRE AI NEGOZIATI, NON ESCLUDENDO NEANCHE UN TAVOLO CON ZELENSKY. IL CLIMA ATTORNO A PUTIN NON SAREBBE DEI MIGLIORI: SAREBBERO STATI ARRESTATI IL CAPO DEI SERVIZI SEGRETI E IL SUO VICE - VIDEO