BIDEN È NEI GUAI E NON È COLPA DI PUTIN - IL PARTITO DEMOCRATICO ABBANDONA "SLEEPY JOE": SONO TRENTA I DEPUTATI CHE HANNO DECISO DI RITIRARSI DALLE ELEZIONI DI MIDTERM, CHE RISCHIANO DI ESSERE UNA SCOPPOLA PER IL PRESIDENTE AMERICANO - LUI HA PROVATO AD ALZARE LA TENSIONE SULL’UCRAINA PROPRIO PER TENTARE DI RISOLLEVARE LE SUE SORTI ELETTORALI. MA EVIDENTEMENTE NON STA FUNZIONANDO…

(ANSA) - La deputata di New York Kathleen Rice ha annunciato che non correra' per la rielezione: e' la 30esima democratica della Camera a optare per un'uscita di scena in quella che si preannuncia una tornata elettorale decisamente complessa per il partito dell'Asinello.

Come riferisce il New York Times, il numero dei dem che prevede di lasciare il Congresso è il piu' alto dal 1992, un segnale della mancanza di fiducia che il partito sia in grado di mantenere la maggioranza alle elezioni di Midterm di novembre. Rice, una moderata che ha rappresentato parte della contea di Nassau, a Long Island, dal 2015, non ha fornito alcuna spiegazione per la sua scelta inaspettata: lo ha annunciato il giorno del suo 57/mo compleanno, dicendo solo che vuole passare al "prossimo capitolo" della sua vita.

Secondo Michael McAdams, direttore delle comunicazioni del National Republican Congressional Committee, braccio della campagna elettorale del partito, "i democratici alla Camera sanno che la loro maggioranza è condannata e hanno una scelta: ritirarsi o perdere". E per i repubblicani ottimisti, in caso di ondata rossa (il colore del Grand Old Party), anche il quarto distretto congressuale di New York, quello di Rice, potrebbe essere a portata di mano.

