BIDEN HA CONQUISTATO ANCHE IL NEVADA E PARLERÀ ALLE 20 DAL DELAWARE (2 DEL MATTINO ITALIANE) - TRUMP: ''DA LUNEDÌ PARTONO I PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER ASSICURARE CHE LE LEGGI ELETTORALI SIANO RISPETTATE E CHE VENGA ELETTO IL LEGITTIMO VINCITORE'' (CIOÈ LUI, SECONDO LUI) - GIULIANI: ''IL PRESIDENTE NON INTENDE CONCEDERE LA VITTORIA'', NÉ INVITARE BIDEN ALLA CASA BIANCA

joe biden nel 1988 annuncia la sua campagna a presidente

1.BIDEN VINCE ANCHE IN NEVADA, ORA HA 290 GRANDI ELETTORI

(ANSA) - Joe Biden ha già vinto le elezioni, ma ora Ap e altri media annunciano che il democratico ha conquistato anche il Nevada. Allo stato attuale, dispone di 290 grandi elettori.

2.BIDEN PARLERÀ ALLE 2 DEL MATTINO ITALIANE

(ANSA) - Joe Biden parlerà all'America alle 20 ora locale, le due del mattino italiane. Il discorso lo terrà da Wilmington, in Delaware.

3.HARRIS AL TELEFONO CON BIDEN, CE L'ABBIAMO FATTA

joe biden kamala harris

(ANSA) - Kamala Harris in tenuta da jogging che parla al cellulare con Joe Biden e dice: "Ce l'abbiamo fatta! Sarai il nuovo presidente degli Stati Uniti". E' il video di qualche secondo che la vice presidente eletta ha postato sul suo account Twitter per celebrare la vittoria.

4.TRUMP,DA LUNEDÌ OFFENSIVA LEGALE,IO LEGITTIMO VINCITORE

(ANSA) - L'offensiva legale di Donald Trump contro il risultato delle elezioni inizierà "lunedì per assicurare che le leggi elettorali siano rispettate e che venga eletto il legittimo vincitore". Lo afferma Donald Trump, assicurando che "questa elezione è lungi dall'essere finita. La vittoria di Joe Biden non è stata certificata in tutti gli Stati".

joe biden giovane

5.GIULIANI, TRUMP NON INTENDE CONCEDERE LA VITTORIA A BIDEN

(ANSA) - Donald Trump non ha intenzione di concedere la vittoria a Joe Biden. Lo afferma Rudolph Giuliani, il legale personale del presidente.

6.CNN, TRUMP NON INTENDE INVITARE BIDEN ALLA CASA BIANCA

(ANSA) - Al momento Donald Trump non intende invitare Joe Biden alla Casa Bianca. Lo riporta la Cnn citando alcune fonti. Un mancato invito sarebbe una rottura della tradizione per la quale il presidente in carica invita quello eletto.

joe biden kamala harris donald trump