IL CAV E' LA VERA COSTOLA DELLA SINISTRA - LO HANNO RIEMPITO DI INSULTI (DA "OMINICCHIO" BY FRANCESCHINI A "GLI SERVE L'INTERDIZIONE" DI ORLANDO), E ORA LO SDOGANANO COME RESPONSABILE EUROPEISTA MODERATO - DALLE APERTURE DI DE BENEDETTI ("SE SI TRATTA DI ISOLARE SALVINI E MELONI TRANGUGIO ANCHE BERLUSCONI AL GOVERNO CON LA SINISTRA") A QUELLE DI PRODI ("FORZA ITALIA IN MAGGIORANZA? NON È UN TABÙ"): SENZA BERLUSCONI NON C'E' MAGGIORANZA…