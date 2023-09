BIDEN, È ARRIVATO IL TEMPO DI FARSI DA PARTE – L’80ENNE PRESIDENTE AMERICANO PERDE TERRENO NEI SONDAGGI. SECONDO LE RILEVAZIONI DI "HARVARD CAPS-HARRIS POLL" IN UNO SCONTRO CON DONALD TRUMP, “SLEEPY JOE” INCASSEREBBE IL 40% DEI VOTI A FRONTE DEL 44% DEL TYCOON – IERI BIDEN, A NEW YORK, HA RANDELLATO "THE DONALD": “FORSE LUI E I SUI AMICI POSSONO INCHINARSI A PUTIN, IO NO. TRUMP VUOLE DISTRUGGERE LA DEMOCRAZIA...”

1-BIDEN, NEL 2024 IN GIOCO DEMOCRAZIA, TRUMP VUOLE DISTRUGGERLA

donald trump vs joe biden immagine creata con midjourney 3

(ANSA) - "Corro perché in gioco c'è la democrazia. La democrazia nel 2024 è di nuovo al voto e non c'è dubbio che Donald Trump e i repubblicani Maga sono determinati a distruggere la democrazia americana. Io difenderò sempre, proteggerò e combatterò per la democrazia". Lo ha detto il presidente Joe Biden nel corso di un evento di raccolta fondi a New York a Broadway.

2-BIDEN CALA IN SONDAGGI, NEL 2024 TRUMP, HALEY E SCOTT LO BATTONO

(ANSA) - Joe Biden perde terreno nei sondaggi. Secondo le rilevazioni di Harvard Caps-Harris Poll in un ipotetico scontro nel 2024 con Donald Trump, il presidente americano incasserebbe il 40% dei voti a fronte del 44% del tycoon.

Biden perderebbe anche con Nikki Haley e Tim Scott, che lo batterebbero con uno scarto di alcuni punti percentuali. Haley infatti incasserebbe il 41% delle preferenze contro il 37% del presidente, mentre Scott ne avrebbe il 39% e Biden il 37%.

donald trump vs joe biden immagine creata con midjourney 1

3-BIDEN, TRUMP PUÒ INCHINARSI A PUTIN, IO MAI CON DITTATORI

(ANSA) - "Molti sembrano concentrati sulla mia età. Ma io ho saputo cosa fare" quando il Covid ha colpito, quando l'Ucraina è stata attaccata e quando la democrazia è in gioco. Lo ha detto Joe Biden nel corso di un evento di raccolta fondi a New York. Il presidente Usa ha sottolineato che non sarà mai dalla parte di "dittatori come Putin. Forse Trump e i sui amici Maga possono inchinarsi a Putin, io non lo farò. Dobbiamo salvare la democrazia americana. Non sono mai stato così ottimista sul futuro di questo Paese negli 800 anni che l'ho servito", ha detto fra le risa del pubblico.

donald trump joe biden inciampa sulla scaletta dell'air force one