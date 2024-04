BIDEN È RIUSCITO (PER ORA) A “METTERE LA SICURA” A NETANYAHU – NELLA NOTTE IL PRESIDENTE AMERICANO HA DISSUASO IL PREMIER ISRAELIANO DAL COMPIERE UN ATTACCO DI RITORSIONE IMMEDIATO CONTRO L’IRAN - IL MINISTRO DELLA DIFESA DELLO STATO EBRAICO, GALLANT, CHIAMA GLI ALLEATI A RACCOLTA: "C’È L’OPPORTUNITA’ DI FORMARE UN’ALLEANZA STRATEGICA CONTRO L’IRAN" - LA CASA BIANCA CONTINUA A GETTARE ACQUA SUL FUOCO: "NON CERCHIAMO L'ESCALATION" E TEHERAN RIVELA: "GLI STATI UNITI ERA INFORMATI CHE SAREBBE STATO UN ATTACCO LIMITATO..."

GALLANT, CONTRO L'IRAN OCCORRE FORMARE ALLEANZA STRATEGICA

(ANSA) - "C'è l'opportunità di formare un'alleanza strategica contro la minaccia iraniana". Lo ha detto il ministro della difesa Yoav Gallant che ha visitato la batteria degli Arrow che hanno intercettato i lanci dall'Iran. Poi ha osservato che sulle "testate di quei missili ci potevano essere ordigni nucleari". "Gli Usa, Israele e i loro alleati - ha sottolineato - sono fianco a fianco per difendersi da questa grave minaccia". Anche il ministro Benny Gantz ha sollecitato la nascita di una simile alleanza.

MO: NYT, NETANYAHU HA ANNULLATO RITORSIONE IMMEDIATA SU RICHIESTA BIDEN

(Adnkronos) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annullato un attacco di ritorsione immediato a quello subito dall'Iran nella notte dopo essere stato dissuaso dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Lo scrive il New York Times, sottolineando che diversi membri del gabinetto di guerra avevano chiesto a Netanyahu di rispondere subito. Ma la mancanza di gravi danni in Israele e il colloquio tra Biden e Netanyahu hanno fatto sì che la rappresaglia non avesse luogo nell'immediato.

MEDIORIENTE: CASA BIANCA, NON CERCHIAMO UN'ESCALATION

(LaPresse) - "Non cerchiamo un'escalation. Non cerchiamo una guerra più ampia nella regione". Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca John Kirby nel corso di un'intervista alla Nbc, lodando Israele per "l'incredibile risultato militare" raggiunto nel respingere l'attacco lanciato dall'Iran.

Kirby non ha commentato, tuttavia, la notizia secondo cui il presidente americano, Joe Biden, avrebbe escluso, parlando con Benjamin Netanyahu, una partecipazione di Washington a una eventuale controffensiva contro Teheran.

MO: MINISTRO ESTERI IRAN, 'USA INFORMATI CHE SAREBBE STATO ATTACCO LIMITATO'

(Adnkronos) - Prima di lanciare missili e droni contro Israele, l'Iran ha informato gli Stati Uniti per spiegare che il suo attacco sarebbe stato ''limitato'' e per legittima difesa. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian incontrando gli ambasciatori stranieri a Tehrran. La risposta militare iraniana, ha spiegato il ministro, è stata condotta con calcoli precisi utilizzando droni e missili guidati contro una base militare.

"Il nostro obiettivo è la legittima difesa - ha proseguito Amirabdollahian - Vogliamo solo punite il regime israeliano e non abbiamo cercato di attaccare la popolazione''. Il capo della diplomazia iraniana ha poi voluto ''ringraziare i paesi della regione per aver ricevuto il nostro messaggio . Siamo sempre impegnati per la sicurezza dei nostri fratelli''.

