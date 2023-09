28 set 2023 13:46

BIDEN SARÀ PURE RIMBAMBITO, MA ANCHE TRUMP NON SCHERZA – IN UN COMIZIO DI DUE GIORNI FA IN CAROLINA DEL SUD, IL TYCOON HA INFILATO DUE GAFFE IN FILA: PRIMA HA DETTO CHE LE PALE EOLICHE “CAUSANO IL CANCRO, UCCIDONO GLI UCCELLI E LE BALENE”. POI HA CONFUSO I BUSH: PARLANDO DI JEB, SUO RIVALE NEL 2016, LO HA DEFINITO COME COLUI “CHE CI HA PORTATO IN MEDIO ORIENTE”, COSA CHE PERÒ FECE IL FRATELLO, GEORGE W. CON LA GUERRA IN AFGHANISTAN E POI IN IRAQ - VIDEO