BIDEN SARÀ RINCOGLIONITO MA ANCHE TRUMP NON È TANTO SVEGLIO – IL TYCOON HA FESTEGGIATO I SUOI 78 ANNI ATTACCANDO L’AVVERSARIO, CHE NE HA SOLO TRE PIÙ DI LUI. NEL CHIEDERE UN TEST SULLE CAPACITÀ COGNITIVE DEL RIVALE, PERÒ, “THE DONALD” HA SBAGLIATO IL NOME DEL MEDICO CON CUI LUI HA SOSTENUTO L’ESAME – COMUNQUE VADA, SIA BIDEN CHE TRUMP DIVENTERANNO IL PRESIDENTE NEO-ELETTO PIÙ ANZIANO NELLA STORIA DEGLI STATI UNITI

Estratto dell’articolo di Paolo Mastrolilli per www.repubblica.it

joe biden donald trump amiconi secondo l'intelligenza artificiale

Il candidato alla Casa Bianca di 78 anni ha festeggiato il proprio compleanno attaccando l’avversario di 81 anni sull’età, sfidandolo a sottoporsi ad un test sulle sue capacità mentali. Il problema è che nel farlo, ha sbagliato il nome del medico con cui lui aveva sostenuto questo esame. Storie di ordinaria confusione, che ormai sembrano caratterizzate quasi ogni giorno la campagna presidenziale americana.

Venerdì sera Donald Trump ha festeggiato a Mar a Lago il suo settantottesimo compleanno, e forse per esorcizzare la propria età non proprio giovanile, ha attaccato Joe Biden per la sua, ossia tre anni in più. “Non sa neanche cosa significhi la parola inflazione, figuriamoci se può combatterla”.

Quindi il tycoon […] ha proseguito così: “Il nostro Paese viene distrutto dall’incompetenza. Ogni candidato alla Casa Bianca dovrebbe sottoporsi ad un test attitudinale, come ho fatto io”. Il problema è che poi ha sbagliato il nome del medico con cui lo aveva sostenuto, confondendo il deputato texano Ronny Jackson con un inesistente Ronny Johnson. Nei giorni scorsi Trump ha tenuto un incontro con gli amministratori delegati di importanti aziende, e alcuni di loro hanno detto che non sapeva di cosa parlava e sembrava confuso.

joe biden g7 borgo egnazia

[…] La verità è che tanto Biden, quanto Trump, diventeranno il presidente più anziano nella storia degli Stati Uniti, quando uno dei due verrà eletto. La maggioranza degli americani non vorrebbe la ripetizione della sfida del 2020, ma al momento a questo sono destinati, a meno di sorprese. Una prima prova fondamentale dell’acume e le capacità mentali dei due sfidanti ci sarà il 27 giugno, quando si affronteranno ad Atlanta per il primo dibattito presidenziale.

donald trump a detroit, michigan joe biden PAPA FRANCESCO JOE BIDEN joe biden si appisola mentre canta bocelli volodymyr zelensky e joe biden bilaterale al g7 di borgo egnazia 2 JOE BIDEN SALTA LA CENA CON MATTARELLA -MEME BY OSHO MEME SULLA TESTATA DI JOE BIDEN A PAPA FRANCESCO donald trump a detroit, michigan donald trump a detroit, michigan FOTO PUBBLICATA DA TRUMP IN CUI BIDEN E LEGATO MANI E PIEDI

CHARLES MICHEL - RISHI SUNAK - JUSTIN TRUDEAU - URSULA VON DER LEYEN - JOE BIDEN GIORGIA MELONI - G7 BORGO EGNAZIA