Biden: “Uniti non c’è niente che non possiamo fare”

“Siamo gli Stati Uniti d'America: non c'è niente che non possiamo fare se lo facciamo insieme. Dobbiamo solo ricordare chi siamo", lo scrive su X il presidente Usa Joe Biden. "Ho dedicato la mia presidenza a dimostrarlo e continuerò a farlo oggi, domani e ogni giorno in cui avrò l'onore di essere il vostro presidente".

Trump attacca Biden: “Non ricorda di aver mollato”

"Èun nuovo giorno e Joe Biden non ricorda di aver abbandonato la corsa ieri!" ha scritto Donald Trump sul suo sito di social media, Truth Social.

I repubblicani pronti ai ricorsi contro il trasferimento dei fondi della campagna da Biden a Harris

Già poche ore prima dell'annuncio di Biden, il leader repubblicano, intervistato da Cnn, affermava che ci potrebbero essere ricorsi legali in diversi stati. "I democratici hanno un vero problema, ogni stato ha il suo sistema elettorale, questo è il nostro sistema costituzionale", spiegava Johnson, parlando di "una reale difficoltà" cambiare il candidato. "Biden è stato scelto dopo un lungo processo democratico in cui 14 milioni di persone hanno partecipato alle primarie - continuava lo Speaker - sarebbe molto interessante vedere se il cosiddetto partito della democrazia di riunisce dietro le quinte, spinge un bottone e mette qualcun altro nel ticket".

"Biden non può trasferire i suoi soldi ad Harris perché sono stati raccolti sotto il suo nome e non c'è nessun meccanismo legale che assicura che siano stati raccolti insieme ad Harris prima che divenissero i candidati del partito", afferma Charlie Spies, avvocato dei repubblicani specializzato in raccolta di fondi, sostenendo quindi che la mossa dei dem sarebbe stata lecita solo dopo il riconoscimento ufficiale durante la convention di Chicago del ticket Biden-Harris.

In caso di ricorso presso la commissione federale, molto probabilmente la questione rimarrebbe bloccata dal momento che i suoi sei membri sono equamente divisi tra democratici e repubblicani, e molto probabilmente finirebbe di fronte ad un giudice. E questo potrebbe non essere l'unico ricorso legale contro la sostituzione di Joe Biden come candidato dalla Casa Bianca, come continua ad avvisare, o minacciare, lo Speaker repubblicano, Mike Johnson.

