BIDEN SI È RINGALLUZZITO E GIOCA CON IL SUO RINCOGLIONIMENTO – NEL PRIMO COMIZIO INSIEME A KAMALA HARRIS, IN MARYLAND, IL PRESIDENTE FINGE DI DIMENTICARE IL NOME DI TRUMP, E POI LO STORPIA IN DONALD “DUMP”, CIOÈ DONALD “DISCARICA” (MA ANCHE CAGATA) – “KAMALA SARÀ UNA PRESIDENTE ECCEZIONALE”. POI ANNUNCIA UN TAGLIO STORICO DEI PREZZI DID 10 MEDICINALI BASILARI PER GLI ANZIANI…

joe biden e kamala harris in maryland

BIDEN FINGE DI DIMENTICARE E POI STORPIA IL NOME DI TRUMP

(ANSA) - Nella sua prima apparizione con Kamala Harris dopo il suo ritiro dalla corsa presidenziale, Joe Biden ha finto di non ricordare il nome del candidato repubblicano per la Casa Bianca e poi lo ha storpiato in Donald Dump (che in inglese significa discarica, ma in slang anche cagata).

USA: BIDEN, HARRIS SARA' "UNA PRESIDENTE ECCEZIONALE"

(Nova) - Kamala Harris "sara' una presidente eccezionale" per gli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il presidente Joe Biden durante un evento tenuto ieri al Prince George's County Community College nello Stato del Maryland, che segna la prima apparizione pubblica di Biden al fianco della candidata democratica alle presidenziali di novembre da quando l'attuale presidente ha deciso d'interrompere la corsa alla Casa Bianca.

joe biden in maryland

Nel corso dell'evento, Biden e Harris hanno annunciato l'esito della prima trattativa sui prezzi dei farmaci Medicare, nell'ambito degli sforzi dell'amministrazione per ridurre i costi per i cittadini. "C'e' molto amore in questa sala per il nostro presidente", ha detto Harris.

"E penso che sia per molte, molte ragioni, tra cui il fatto che pochi leader nella nostra nazione hanno fatto di piu' su cosi' tante questioni, tra cui l'ampliamento dell'accesso a un'assistenza sanitaria accessibile", ha aggiunto la vicepresidente.

DONALD DUMP MEME

Due anni fa, l'amministrazione Biden ha dato a Medicare, il programma nazionale di assistenza agli anziani ultrasessantacinquenni, l'autorita' di negoziare prezzi piu' bassi per i farmaci. Come annunciato ieri dalla Casa Bianca, Medicare ha raggiunto accordi con i produttori per abbassare i prezzi di dieci farmaci al centro del primo ciclo di trattative. Stando alle stime della Casa Bianca, la riduzione - che entrera' in vigore nel 2026 - potrebbe tradursi in un risparmio di circa sei miliardi di dollari per i contribuenti nel giro di un anno

'THANK YOU, JOE', PLAUSO FAN A BIDEN IN PRIMO COMIZIO CON HARRIS

(ANSA) - "Thank you, Joe": cosi' la folla ha accolto e ringraziato Joe Biden per il suo passo indietro nella prima apparizione dopo il suo ritiro insieme a Kamala Harris, diventata la candidata del partito per la Casa Bianca. Il presidente, che ha annunciato l'abbandono della gara il 21 luglio scorso, è stato accolto da applausi e standing ovation.

joe biden e kamala harris in maryland

BIDEN A FAVORE DI NUOVE ELEZIONI IN VENEZUELA

(ANSA) - Joe Biden si è detto favorevole a nuove elezioni in Venezuela. "Sì", ha risposto ai reporter che glielo chiedevano.

BIDEN E HARRIS,'STORICO TAGLIO PREZZI MEDICINE PER ANZIANI'

(ANSA-AFP) - Il presidente americano Joe Biden e la vicepresidente Kamala Harris, che sta facendo campagna per la Casa Bianca, hanno annunciato oggi in una nota congiunta della Casa Bianca uno "storico taglio' dei prezzi di 10 medicinali basilari per gli anziani.

Secondo il ticket presidenziale, l'accordo raggiunto con le case farmaceutiche farà risparmiare complessivamente alle persone anziane un miliardo e mezzo di dollari e al Medicare (l'assistenza a carico dello stato) per gli anziani 6 miliardi di dollari solo il primo anno. Uno dei problemi che tormenta la presidenza Biden e la campagna di Harris è l'elevata inflazione.

DONALD DUMP MEME

Biden-Harris attaccano Big Pharma, ridurre i prezzi dei farmaci

(ANSA) - Nella sua loro prima apparizione insieme dopo il ritiro del presidente dalla corsa per la Casa Bianca, Joe Biden e Kamala Harris hanno attaccato Big Pharma e vantato i successi dei loro sforzi per ridurre i prezzi dei farmaci, culminati oggi nello "storico taglio' dei costi di 10 medicinali basilari per gli anziani.

"Troppi americani non possono permettersi le medicine di cui hanno bisogno. La sanità è un diritto e non un privilegio, è una questione di dignità. Negli Stati Uniti paghiamo più di ogni nazione avanzata nel mondo per gli stessi farmaci", ha detto Biden, in un comizio ad Upper Marlboro, Maryland, denunciando che "nessun repubblicano al Congresso ha votato l'inflaction reduction act", la legge che ha consentito di ridurre i prezzi di molti medicinali.

USA 2024: WASHINGTON POST,HARRIS PIU' VICINA DI TRUMP A VITTORIA

kamala harris e joe biden in maryland

(AGI) - Il Washington Post scrive che il vicepresidente americano Kamala Harris diventerebbe il favorito alle elezioni presidenziali se si tenessero adesso. Da quando Joe Biden ha abbandonato la corsa alle elezioni, il livello di sostegno per Harris in tutto il Paese e' aumentato in media di 2 punti percentuali.

Allo stesso tempo, e' in testa in due dei sette Stati indecisi (Wisconsin e Pennsylvania), guadagnando una media di 2,1 punti percentuali dopo la decisione di Biden. Inoltre, Harris ha significativamente ridotto il suo vantaggio sul repubblicano Donald Trump nel Michigan, staccando l'ex presidente di meno di 1 punto percentuale, e nei prossimi giorni probabilmente raggiungera' il suo livello di sostegno nello stato.

attivista pro pal cacciata dal comizio di kamala harris in maryland

Secondo il giornale, nello scenario attuale, Trump deve ottenere la maggioranza dei voti in due gruppi di stati indecisi: Wisconsin, Michigan e Pennsylvania, nonche' Arizona, Georgia, Nevada e North Carolina. Per Harris, per sconfiggere il suo concorrente alle elezioni, basterebbe vincere uno solo di questi due gruppi di Stati.

Ad oggi, Trump otterrebbe probabilmente il sostegno della maggioranza del collegio elettorale se i voti negli stati indecisi fossero distribuiti secondo i sondaggi. Allo stesso tempo, il giornale rileva che i risultati della ricerca potrebbero essere errati e che Harris ha due "percorsi verso la vittoria" rispetto a quella di Trump, rendendola la favorita nella corsa.

donald trump kamala harris immagine fake generata dall ia COPERTINA DI TIME CON KAMALA HARRIS donald trump bacia kamala harris immagine fake generata dall ia