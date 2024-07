BIDEN SI RITIRA E PUTIN FESTEGGIA - IL CREMLINO, CHE ASPETTA SOLO IL RITORNO DI TRUMP, COMMENTA IN MODO PELOSETTO IL PASSO INDIETRO DI “SLEEPY JOE”: “MANCANO QUATTRO MESI ALLE ELEZIONI. E' UN PERIODO LUNGO NEL QUALE MOLTO PUÒ CAMBIARE. È MEGLIO SEGUIRE DA VICINO CIÒ CHE ACCADRÀ DOPO” - L’EX PRESIDENTE MEDVEDEV: “GLI OBIETTIVI DELL'OPERAZIONE SPECIALE MILITARE SARANNO RAGGIUNTI” - SO’ CAZZI AMARI PER IL POVERO ZELENSKY: “L'UCRAINA È GRATA AL PRESIDENTE BIDEN PER IL SUO INCROLLABILE SOSTEGNO ALLA LOTTA PER LA LIBERTÀ DELL'UCRAINA. SAREMO SEMPRE GRATI ALLA SUA LEADERSHIP”

ZELENSKY, 'SAREMO SEMPRE GRATI ALLA LEADERSHIP DI BIDEN'

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - "L'Ucraina è grata al presidente Biden per il suo incrollabile sostegno alla lotta per la libertà dell'Ucraina, che, insieme al forte sostegno bipartisan negli Usa, è stato e continua ad essere fondamentale. Negli ultimi anni sono state prese molte decisioni forti e saranno ricordate come passi coraggiosi compiuti dal presidente Biden in risposta a tempi difficili. E rispettiamo la sua dura ma forte decisione di oggi. Saremo sempre grati alla sua leadership. Ha sostenuto il nostro Paese nel momento più drammatico della storia, ci ha aiutato a impedire a Putin di occupare il nostro Paese". Così il presidente ucraino Zelensky su X.

CREMLINO, 'SEGUIAMO ELEZIONI USA, MA MOLTO PUÒ CAMBIARE'

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Il Cremlino seguirà da vicino la situazione relativa alle presidenziali Usa, ma il loro esito non è una priorità assoluta per Mosca poiché il suo obiettivo è raggiungere gli obiettivi dell'operazione militare speciale. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, citato dalla Tass, commentando l'annuncio del presidente Usa, Joe Biden, di ritirarsi dalla corsa per la Casa Bianca. "Mancano quattro mesi alle elezioni. E' un periodo lungo nel quale molto può cambiare. È meglio seguire da vicino ciò che accadrà dopo", ha aggiunto.

MEDVEDEV, BIDEN OUT, OBIETTIVI MILITARI SARANNO RAGGIUNTI

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - "Biden è fuori. Gli auguriamo buona salute. Gli obiettivi dell'operazione speciale militare saranno raggiunti". Così il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, commenta sul proprio canale Telegram il ritiro di Joe Biden alla corsa per la Casa Bianca.

HUNTER BIDEN A AMERICANI, UNITEVI A ME NEL RINGRAZIARE MIO PADRE

(ANSA) - NEW YORK, 21 LUG - Hunter Biden chiede agli americani di ringraziare suo padre. "Non c'è alcuna differenza fra Joe Biden come uomo e Joe Biden come pubblico servitore per 54 anni. Sono fortunato a poterlo ringraziare ogni sera. E chiedo agli americani di unirsi a me oggi e fare lo stesso", afferma il figlio di Biden.

