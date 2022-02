BIDEN STACCA L’ASSEGNO: IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI SI FRUGA NELLE TASCHE E ORDINA CHE SIA FORNITA ALL’UCRAINA ASSISTENZA MILITARE PER UN VALORE DI 600 MILIONI DI DOLLARI. LA CASA BIANCA HA CHIESTO AL CONGRESSO 6,4 MILIARDI COMPLESSIVAMENTE PER GLI AIUTI A KIEV – INTANTO ERDOGAN CHIUDE IL MAR NERO ALLE NAVI DA GUERRA DI PUTIN, E LA FRANCIA HA SEQUESTRATO UNA NAVE CARGO NELLA MANICA…

Estratto dea www.ilsole24ore.com

ERDOGAN PUTIN

La Turchia chiede alla Russia di fermarsi. Zelensky: Erdogan ha vietato navigazione delle navi da guerra russe nel Mar Nero

Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha chiesto alla Russia di fermare le operazioni militari in Ucraina durante una telefonata con l’omologo russo Serghei Lavrov. Lo riporta l’agenzia Anadolu secondo cui Cavusoglu ha anche confermato all’omologo russo la disponibilità di Ankara ad ospitare un negoziato tra Mosca e Kiev.

missile colpisce un palazzo di kiev

“Ringrazio il mio amico, il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan, e il popolo turco per il loro forte sostegno. Il divieto di navigazione delle navi da guerra russe nel Mar Nero e il significativo sostegno militare ed umanitario per l’Ucraina è estremamente importante. Il popolo ucraino non lo dimenticherà mai” scrive su Twitter il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky.

Cremlino: nel pomeriggio le truppe riprendono l’avanzata

Il Cremlino ha annunciato che nel pomeriggio riprenderà l’avanzata delle forze russe in Ucraina, secondo il piano operativo, a causa dell’assenza di negoziati che Mosca imputa a Kiev. Lo riporta la Tass.

meme sull incontro putin macron 3

“Più di 100 mila invasori sono sulla nostra terra” scrive su Twitter il presidente ucraino, Volodimir Zelensky, spiegando di aver avuto un colloquio telefonico con il suo omologo indiano Ram Nath Kovind.

L’esercito russo, continua, “spara su edifici residenziali. Abbiamo bisogno del supporto politico dell’India nel Consiglio di Sicurezza dell’Onu. Fermiamo l’aggressore insieme”.

Francia sequestra nave russa nella Manica in applicazione sanzioni Ue

Le autorità francesi hanno intercettato e sequestrato nella Manica una nave russa diretta a San Pietroburgo in applicazione delle nuova sanzioni della Ue contro Mosca.

«La nave cargo chiamata “Baltic Leader”, che trasportava automobili, è stata intercettata nella notte dalla Marina francese e scortata nel porto di Boulogne-Sur-Mer», hanno reso noto le autorità francesi.

volodymyr zelensky

Questo è avvenuto «per richiesta del governo francese che sospetta che nave appartenga ad una società colpita dalle sanzioni contro Mosca», viene aggiunto specificando che la polizia di frontiera francese sta «indagando sulla nave» e che «l’equipaggio a bordo sta collaborando», secondo quanto si legge sul sito della Bbc.

Intanto, l’ambasciata russa in Francia ha chiesto chiarimenti alle autorità francesi, riporta l’agenzia russa Ria.

il tank man ucraino

Usa stanziano altri 350 milioni in assistenza militare per l’Ucraina

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha annunciato 350 milioni di dollari in nuova assistenza militare all’Ucraina.

Medvedev: «Rivedere una volta per tutte rapporti con chi hanno introdotto sanzioni»

avanzata russa in ucraina

«Non abbiamo un reale bisogno di relazioni diplomatiche. E’ arrivato il momento di chiudere le ambasciate», ha affermato l’ex Premier, ex Presidente e ora vice Presidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, Dmitry Medevedv. «Le sanzioni sono una buona ragione per rivedere le nostre relazioni una volta per tutte con i Paesi che le hanno introdotte, inclusi anche i negoziati sulla stabilità strategica», ha aggiunto.

Russia chiude spazio aereo a Bulgaria, Polonia e Repubblica Ceca

La Russia ha chiuso il proprio spazio aereo alle compagnie di Bulgaria, Polonia e Repubblica Ceca. Lo rende noto l’agenzia dell’aviazione russa, citata dalla Tass.

meme sull incontro putin macron 2

Kiev:coprifuoco dalle 17, chi in strada trattato da nemico

Il sindaco di Kiev, Vitalii Klitschko, ha annunciato il coprifuoco in città dalle 17 alle 8 “per una più efficace difesa della capitale e per la sicurezza dei suoi abitanti”. In un messaggio su Telegram, il primo cittadino aggiunge che il provvedimento resterà in vigore fino alla mattina del 28 febbraio. “Tutti i civili che saranno trovati in strada - conclude - saranno considerati membri del gruppo di sabotaggio del nemico”.

Uk: più armi e aiuti all’Ucraina da 25 paesi

carri armati russi

Il ministro delle forze armate britanniche, James Heappey, dice che il Regno Unito e altri 25 paesi hanno tutti accettato di fornire più aiuti umanitari e armi. Ha detto al programma Today della BBC Radio 4 che il Regno Unito ora lavorerà con queste nazioni per coordinare il modo in cui l’aiuto militare viene consegnato e “messo nelle mani dell’Ucraina” - ma non ha dato ulteriori dettagli.

Ha aggiunto che il Cremlino sta probabilmente “riflettendo” sulla rigida resistenza ucraina che sta incontrando e ha ammesso che c’è il rischio che faccia ricorso a bombardamenti più pesanti.

Kiev: 3500 soldati russi uccisi

PUTIN E BIDEN

Oltre 3500 soldati russi coinvolti nell’invasione dell’Ucraina sarebbero stati uccisi, altri 200 fatti prigionieri. A riferire il bilancio sono i militari ucraini, sulla loro pagina Facebook. La Russia, si legge ancora, ha perso 14 velivoli, 8 elicotteri, 102 tank.

Biden: 600 milioni in fondi immediati per la difesa all’Ucraina

LE TENSIONI IN UCRAINA VISTE DA OSHO

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ordinato che sia immediatamente fornita all’Ucraina assistenza militare per un valore di 600 milioni di dollari. Lo scrive Interfax precisando che Biden ha pubblicato un memorandum in cui “delega il Segretario di Stato a fornire assistenza militare immediata all’Ucraina”.

In particolare i 600 milioni di dollari saranno così ripartiti: “250 milioni di dollari in assistenza” e “altri 350 milioni di dollari” da assegnare al Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti “per articoli e servizi per la difesa” e “per l’istruzione e l’addestramento militare”.

Cina: rispetto sovranità e sì colloqui Mosca-Kiev

il palazzo colpito da un missile a kiev 3

Rispetto e salvaguardia di sovranità e integrità territoriale “valgono anche per l’Ucraina”: è uno dei 5 punti della posizione cinese sulla crisi Russia-Ucraina esposta dal ministero degli Esteri Wang Yi nelle telefonate avute con l’Alto rappresentante Ue Josep Borrell, la ministra degli Esteri britannica Liz Truss ed Emmanuel Bonne, consigliere diplomatico di Macron.

Gli altri punti sono: “le legittime richieste di sicurezza della Russia”, la moderazione contro l’escalation, la soluzione diplomatica (sì a colloqui Ucraina-Russia) e un no alle risoluzioni ’leggere’ Onu sull’uso di forza e sanzioni ai sensi del Capitolo VII.

il palazzo colpito da un missile a kiev 2

La Cina si è astenuta nel votare la risoluzione del consiglio di sicurezza dell’Onu, che non è passata a causa della contrarietà russa.

S&P taglia il rating a Russia e Ucraina

L’agenzia S&P taglia il rating dell’Ucraina a B- e lo mette sotto osservazione con implicazioni negative, avvertendo di fatto che sono possibili ulteriori downgrade. “L’assalto militare russo pone rischi alla crescita economica ucraina, alla stabilità finanziaria e alle sue finanze pubbliche”, afferma S&P in una nota.

L’agenzia ha tagliato il rating anche alla Russia a BB+ e lo pone sotto osservazione con implicazioni negative. “Riteniamo che le sanzioni annunciate potrebbe avere effetti significativi diretti e indiretti sull’attività economica, la fiducia e la stabilità finanziaria. C’è un’alta incertezza sull’evoluzione del conflitto geopolitico e di ulteriori sanzioni, ma anche sulle ripercussioni economiche e finanziarie delle restrizioni esistenti”, afferma S&P.

missile colpisce un edificio residenziale a kiev

Russia a Onu,obiettivi operazione saranno presto raggiunti

Gli obiettivi dell’operazione speciale della Russia in Ucraina saranno presto raggiunti. Lo ha detto l’ambasciatore russo all’Onu, Vassily Nebenzia, durante la riunione del Consiglio di Sicurezza.

Casa Bianca chiede al Congresso 6,4 miliardi

soldato ucraino a kiev

La Casa Bianca ha detto al Congresso di aver bisogno di 6,4 miliardi di dollari di nuovi fondi per assistere l’Ucraina. Circa 2,9 miliardi delle risorse andranno in aiuti umanitari e di sicurezza, mentre 3,5 miliardi sono per il Pentagono. La Casa Bianca ha comunque precisato che la stima dei fondi richiesti potrebbe cambiare.

missile colpisce un edificio residenziale a kiev

Wall Street sconsiglia Russia fuori da Swift

Alcune delle maggiori banche di Wall Street consigliano a Washington di non espellere la Russia da Swift: farlo avrebbe un pesante impatto sull’economia globale. Secondo quanto riportato dall’agenzia Bloomberg, le maggiori banche hanno suggerito ai legislatori e all’amministrazione Biden di procedere con altri tipi di sanzioni per punire la Russia sull’invasione dell’Ucraina.