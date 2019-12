BIDEN È STATO SCARICATO PURE DALLA SILICON VALLEY – OCCHIO: I MILIARDARI DEL TECH SI SCHIERANO CON (L'EX) SCONOSCIUTO BUTTIGIEG: IL VECCHIO JOE E' DATO PER BOLLITO, LA WARREN VUOLE FARLI A PEZZI E SANDERS VUOLE TOGLIERGLI I MILIARDI - CI SARA' UN EVENTO DI RACCOLTA FONDI ORGANIZZATO DAL FONDATORE DI NETFLIX REED HASTINGS, LA MOGLIE DI SERGEY BRIN (GOOGLE). TRA GLI OSPITI SHERYL SANDBERG (FACEBOOK) ED ERIC SCHMIDT. UN TOTALE DI 80 MILIARDI, PER COMBATTERE BLOOMBERG...

DAGONEWS

pete buttigieg

I rappresentanti delle famiglie più ricche della Silicon Valley stanno raccogliendo fondi per la campagna presidenziale di Pete Buttigieg: secondo Recode a un evento per potenziali donatori lunedì mattina a Palo Alto, in California, saranno presenti persone con legami familiari con alcunI dei più importanti nomi dei Big Tech.

Il CEO e co-fondatore di Netflix, Reed Hastings, è nell’elenco e dovrebbe essere anche uno degli organizzatori dell'evento, così come Nicole Shanahan, moglie del co-fondatore di Google Sergey Brin; Wendy Schmidt, moglie dell'ex CEO di Google Eric Schmidt; e Michelle Sandberg, sorella di Sheryl Sandberg , Chief operating officer di Facebook.

reed hastings 1

La presenza di queste persone nell'elenco non dice nulla di definitivo su chi Sergey Brin, Sheryl Sandberg o Eric Schmidt sosterranno nella gara del 2020, ovviamente. Ma l'elenco degli invitati all'evento è un promemoria dei legami di Buttigieg con la Silicon Valley, che sono sempre più al centro del dibattito della campagna presidenziale grazie a Elizabeth Warren, che sta sollevando domande sulle relazioni di Buttigieg con il mondo tech.

pete buttigieg joe biden

In un momento in cui il mondo dei Big Tech e i grandi donatori sono in contrasto con la politica democratica, Buttigieg li sta accogliendo molto più dei suoi rivali. Il modo in cui gli elettori risponderanno indicherà quanto si preoccupano delle connessioni dei candidati ai colossi della Silicon Valley.

nicole shanahan e sergey brin

Buttigieg si è fatto strada grazie ai donatori del mondo tech per tutto il 2019. Durante il suo ultimo viaggio nella Silicon Valley a settembre, il candidato democratico si è seduto a un tavolo privato all'Emerson Collective con il miliardario Laurene Powell Jobs che ha pure incontrato altri candidati.

Chasten e Pete Buttigieg

Un portavoce di Buttigieg ha dichiarato in una nota: «Siamo orgogliosi di avere il supporto di oltre 700.000 persone comuni in tutto il paese che stanno aiutando ad alimentare questa campagna. L'unica cosa che viene promesso alla gente in un evento con Pete è che userà quei soldi per battere Donald Trump».

michelle sandberg

L'evento a Palo Alto è una delle quattro raccolte fondi per Buttigieg ospitate nella Bay Area a partire da domenica sera. Nella Napa Valley, Buttigieg sarà ospitato da Katie Hall per "An Evening in the Vineyards with Mayor Pete". A Woodside, Buttigieg sarà ospitato da Justin Rosenstein, il co-fondatore di Asana. Notevole visto che il co-fondatore di Rosenstein, Dustin Moskovitz, è uno dei mega-donatori del Partito Democratico, anche se non si prevede che peserà sulle primarie presidenziali.

Per chiudere il viaggio a San Francisco, Buttigieg sarà ospitato dal proprietario della galleria d'arte Jeffrey Fraenkel e Sabrina Buell, che appartiene a una famiglia famosa per le raccolte fondi.

Chasten e Pete Buttigieg

Ma è l'evento di Palo Alto a far girare la testa. Le famiglie Brin, Schmidt, Hastings e Sandberg hanno un patrimonio netto combinato di circa $ 80 miliardi. A questi organizzatori viene promesso un "incontro intimo con il sindaco Pete" in cambio della donazione di 2.800 dollari ciascuno per la sua campagna. Era stato programmato che Hastings avrebbe ospitato Buttigieg in un precedente viaggio che è stato successivamente cancellato. L'amministratore delegato di Netflix è politicamente più attivo di altri miliardari tecnologici e ha investito milioni di dollari nella difesa delle scuole charter in California.

eric e wendy schmidt

Shanahan, la moglie di Brin, è una persona che si interessa di filantropia e della politica della Silicon Valley. La coppia si è sposata all'inizio di quest'anno e Shanahan ha intrapreso un ambizioso sforzo di ricerca sull'invecchiamento riproduttivo dedicando 100 milioni a un nuovo gruppo chiamato Bia Echo Foundation.

elizabeth warren

La moglie di Schmidt, Wendy, è stata a lungo concentrata sulla Schmidt Family Foundation, il gruppo filantropico sostenuto dai soldi di Eric Schmidt di Google. La sorella di Sandberg, Michelle, e suo marito, Marc Bodnick, hanno sostenuto Buttigieg per un po' e sono diventati tra coloro che raccolgono fondi per la sua campagna.

bernie sanders joe biden 2

Ma i loro familiari stanno diventando più avveduti. Brin e Sheryl Sandberg non hanno dato alcun sostegno alla campagna del 2020, sebbene Sandberg sia stato a lungo uno dei donatori più prolifici della Silicon Valley. Eric Schmidt ha anche raccolto fondi per Joe Biden.

nicole shanahan

Ma in un momento in cui Buttigieg è oggetto di critiche da parte di Warren, qualsiasi legame con i Big Tech non farà che accentuare il dibattito sulle sue relazioni con la Silicon Valley. «Quando un candidato si vanta di essere in debito con un gruppo di ricchi investitori, vuol dire che la nostra democrazia è in grave difficoltà» ha detto Warren di Buttigieg in un importante discorso lo scorso giovedì.

Chasten e Pete Buttigieg pete e il marito chasten buttigieg nicole shanahan e sergey brin bernie sanders 1 wendy schmidt 1 reed hastings joe biden 1 pete buttigieg JOE BIDEN MARK ZUCKERBERG wendy schmidt Chasten e Pete Buttigieg bernie sanders 2 pete buttigieg Chasten e Pete Buttigieg hunter e joe biden BERNIE SANDERS COME GEORGE COSTANZA IN SEINFELD BERNIE SANDERS l'occhio iniettato di sangue di joe biden 1 BERNIE SANDERS