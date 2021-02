5 feb 2021 15:00

BIDEN TENDE UNA MANO ALLA MERKEL – LE TRUPPE AMERICANE NON VERRANNO RITIRATE DALLA GERMANIA COME AVEVA ORDINATO TRUMP: È IL PRIMO PASSO PER IL RITORNO AL MULTILATERALISMO E ALLE VECCHIE ALLEANZE CON L’EUROPA – "SLEEPY JOE" HA GIÀ PARLATO CON I LEADER DI MOLTI PAESI AMICI, MA NON CON ROMA (ASPETTA DRAGHI…) - NOTICINA PER I SOVRANISTI: SE GLI AMERICANI HANNO BASI E SOLDATI IN TUTTA EUROPA, ITALIA INCLUSA, COME SI FA AD ALZARE LA CRESTA?