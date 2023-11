30 nov 2023 18:40

BIN SALMAN RIFILA L’ENNESIMO SCHIAFFONE A BIDEN – L’ARABIA SAUDITA, INSIEME A RUSSIA, KUWAIT, OMAN E ALGERIA, ANNUNCIANO UN BEL TAGLIO ALLA PRODUZIONE DEL PETROLIO: PER RIAD SI TRATTA DI UN MILIONE DI BARILI AL GIORNO IN MENO – LA CONSEGUENZA (E L’OBIETTIVO) È CHE CI SARÀ UN’IMPENNATA DEL PREZZO DEL GREGGIO. E I PREZZI DELLA BENZINA IN TUTTO IL MONDO POTREBBERO TOCCARE NUOVE PUNTE AL RIALZO – PER “SLEEPY JOE” È UN KO BRUCIANTE: PER MESI HA PROVATO A CONVINCERE MBS A NON RIDURRE LE QUOTE. MA QUELLO HA IL BARILE DALLA PARTE DEL MANICO