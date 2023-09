BINGO, BANGO…. BONGO! – NOUREDDIN BONGO VALENTIN, FIGLIO DEL PRESIDENTE DEL GABON DEPOSTO IN UN GOLPE DALL’ESERCITO, ALI BONGO ONDIMBA, È STATO ARRESTATO CON L’ACCUSA DI ALTO TRADIMENTO E CORRUZIONE. OLTRE AL MAGGIORE DEI FIGLI DEL PRESIDENTE SONO STATI ARRESTATI ANCHE DIVERSI MEMBRI DEL GABINETTO DEL PRECEDENTE GOVERNO – IL 30 AGOSTO L’ESERCITO HA ANNUNCIATO L’ANNULLAMENTO DELLE ELEZIONI E…

(ANSA-AFP) - Il figlio di Ali Bongo Ondimba e diversi membri del gabinetto del deposto presidente gabonese sono stati incarcerati e accusati di "alto tradimento" e "corruzione attiva", ha dichiarato il procuratore di Libreville. Noureddin Bongo Valentin, il figlio maggiore di Ali Bongo, Jessye Ella Ekogha, ex portavoce presidenziale, e altre quattro persone sono state "incriminate e sottoposte a custodia cautelare", ha dichiarato André-Patrick Roponat, il pubblico ministero di Libreville, capitale del Gabon.

In un secondo momento le autorità hanno precisato che il figlio di Ali Bongo Ondimba e diversi collaboratori del presidente spodestato del Gabon sono stati accusati solo di corruzione e posti sotto custodia. Il figlio maggiore di Bongo, Noureddin Bongo Valentin, e l'ex portavoce presidenziale Jessye Ella Ekogha, così come altre quattro persone vicine al deposto leader, "sono stati accusati e posti in detenzione provvisoria", ha dichiarato il procuratore di Libreville Andre-Patrick Roponat.

